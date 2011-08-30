Обнаружить следы генной инженерии станет проще

Согласно ей, цена на платные экспертизы не должна превышать экономически обоснованные расходы на их оказание. Так, например, замер шума, инфразвука, ультразвука, вибрации, магнитного поля, искусственной освещенности, температуры воздуха обойдется в 2685 рубля. Если тот же самый анализ сделают на большой площади сразу несколько специалистов, то выложить придется уже 4809 целковых. Радиологическое исследование будет стоить от 2685 до 9788 рублей, микробиологическое — от 2993 до 6968 рублей, а санитарно-гигиеническое — от 4936 до 22 524 рублей.