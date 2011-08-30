На «зеркало» «Ревинформа» стали пенять

За прошедшие два года работа «Ревинформа», позиционирующего себя как оппозиционный ресурс о Башкирии «без цензуры», принесла его создателю Роберту Загрееву немало проблем с законом. Так, в прошлом году Октябрьский и Кировский райсуды Уфы признали его виновным в клевете и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Но оба обвинительных приговора не были связаны с лишением свободы.
«Традицию» нарушил Кировский райсуд Уфы в апреле нынешнего года, приговорив Роберта Загреева к трем с половиной годам колонии-поселения за публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма, возбуждение ненависти и вражды. Другой башкирский оппозиционер, известный крайне радикальными националистическими взглядами, Айрат Дильмухаметов, проходивший по тому же делу, получил шесть лет заключения. Обоих осужденных на три года лишили права занимать государственные или другие наделенные властью посты. В свое время мы подробно рассказывали об этом. Коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ оставила приговор без изменений.
Но если по Айрату Дильмухаметову, как считают его идеологические противники, давно «плакала зона» - у неистребимого революционера за плечами два непогашенных условных срока именно за призывы к экстремисткой и террористической деятельности, то интернет-хулиган Роберт Загреев, конечно же, такой суровой кары не заслуживает. Поскольку словесное недержание Загреева в сети было, скорее, игрой и опасности для государства не представляло. Напротив, в последнее время г-н Загреев старался «легализоваться» в цивильной журналистике – высказывал неглупые мысли на блоге президента и ратовал за продвижение идей местного самоуправления. Так что для того, чтобы привести Роберта в чувство, достаточно было его в угол поставить, а не отправлять на зону, пусть и в виде колонии-поселения. Но против Загреева также сыграли непогашенные судимости.
Так же в апреле Кировский райсуд принял к производству иск прокуратуры о признании экстремистским «зеркала» «Ревинформа» на Liveinternet.ru. Однако два предыдущих судебных заседания 31 мая и 1 июля были отложены по причине «неявки других участников процесса». Сам Роберт Загреев прийти на гражданский процесс не имел возможности: он уже отбывал наказание по уголовному делу. А без представителя «Ревинформа» Служители Фемиды рассмотреть иски не могли, поскольку не хотели во второй раз наступать на те же грабли.
«Граблями» в этой ситуации могло стать дело сайта «Уфагуб», который был признан экстремистским в марте 2009 года. Однако оппозиционер-«русофил» Николай Швецов, назвавший себя спонсором ресурса, обжаловал это решение в Верховном суде Башкирии. И в сентябре 2010 года Кировскому райсуду пришлось «перепризнавать» «Уфу губернскую» экстремистской заново. Сейчас уголовное дело в отношении Николая Швецова и еще четырех подсудимых слушается в Ленинском синедрионе башкирской столицы.
В принципе в среду Кировский райсуд может рассмотреть иск прокуратуры и без участия представителей «Ревинформа», поскольку заседание назначается уже в третий раз, однако незадолго до этого «блог преткновения» внезапно из сети пропал. По его адресу в интернете находится лишь лаконичное объявление: «Внимание, дневник удален».
При этом в самом Liveinternet.ru не склонны увязывать исчезновение «Ревинформа» с предстоящими судебными слушаниями:
- Прокуратура и МВД действительно обращают внимание на этот блог, но это – не причина его закрытия, и они его закрытия не требуют, – ответили «МКС» в администрации ресурса и добавили, что удаление «Ревинформа» - собственная инициатива Liveinternet.ru.
По словам представителя компании, авторы онлайн-дневника «воровали, не ставя ссылки, статьи целиком из различных газет».
- Эти газеты были резко против. Я пытался связаться с теми, кто вел блог, уговорить их начать ставить ссылки, не удалось. Вот таким образом пытаюсь, чтобы они-таки пошли на контакт, - признался «МКС» администратор Liveinternet.ru.
Между тем вершителям правосудия в среду придется решать весьма сложную задачу, поскольку прецедента объявления экстремистским удаленного из сети блога в российской судебной практике еще не было.
Геннадий ТАТАРИНОВ.