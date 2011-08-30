На «зеркало» «Ревинформа» стали пенять

Но если по Айрату Дильмухаметову, как считают его идеологические противники, давно «плакала зона» - у неистребимого революционера за плечами два непогашенных условных срока именно за призывы к экстремисткой и террористической деятельности, то интернет-хулиган Роберт Загреев, конечно же, такой суровой кары не заслуживает. Поскольку словесное недержание Загреева в сети было, скорее, игрой и опасности для государства не представляло. Напротив, в последнее время г-н Загреев старался «легализоваться» в цивильной журналистике – высказывал неглупые мысли на блоге президента и ратовал за продвижение идей местного самоуправления. Так что для того, чтобы привести Роберта в чувство, достаточно было его в угол поставить, а не отправлять на зону, пусть и в виде колонии-поселения. Но против Загреева также сыграли непогашенные судимости.