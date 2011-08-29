Киркоров и Билан «оперятся» на Первом

- Я всегда хотел работать с Эвелиной Хромченко или хотя бы узнать, каково это – сотрудничать с руководителем, журналистом, психологом и стилистом, умещающимися в одну узкую юбку, - говорит Денис. - Свое любопытство я удовлетворил и скажу, что с энтузиазмом буду повторять этот эксперимент. И если Эвелина отвечает в передаче за разум, то невероятно харизматичная Надежда Бабкина держит линию чувств. И вместе они неподражаемы.