Киркоров и Билан «оперятся» на Первом

Каждый выпуск проекта будет посвящен одной теме: например, иностранной арии, русской арии, итальянской песне, дуэту, романсу. После каждого выступления жюри выставит оценки. Судить участников будут: Любовь Казарновская, Зураб Соткилава, Елена Образцова, Роман Виктюк. По сути, шоу – законченный по форме спектакль, отображающий стилистику произведения. Василий искренне надеется, что своим проектом Первый канал популяризирует жанр оперы. Темой первого шоу будет «иностранная ария». Зрители смогут услышать все самое красивое – от барочной оперы до оперы конца XIX века.
С понедельника по четверг в 16.55 в эфир будет выходить программа «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым. Эта передача – попытка честно говорить о проблемах, которые каждый день возникают в нашей жизни. По будням после программы «Время» – новые комедийные сериалы. Сезон откроет многосерийный фильм «Немного не в себе», в котором любовница и жена летчика меняются телами.
В воскресенье в 22 часа – юмористическая программа «Нонна, давай!» Продюсеры Александр Цекало и Руслан Сорокин и придумали программу скетчей специально для Ноны Гришаевой. Главная позиция шоу - женщина всегда выигрывает, в какой бы ситуации она не оказалась. В офисе мы видим одну Гришаеву, в домашних условиях – другую, на прогулке – третью. Основным остается одно: мужчине не повезет.
Интересно, что еще до начала премьерного сезона канал преподнес своим зрителям сюрпризы. Одним из них стало появление в программе «Модный приговор» Дениса Симачева, который сел на место главного судьи Александра Васильева. Напомним, что историк моды в свое время сменил на посту Вячеслава Зайцева. В программу иногда приглашают и других судей, так, в ней уже принял участие Валентин Юдашкин.
- Я всегда хотел работать с Эвелиной Хромченко или хотя бы узнать, каково это – сотрудничать с руководителем, журналистом, психологом и стилистом, умещающимися в одну узкую юбку, - говорит Денис. - Свое любопытство я удовлетворил и скажу, что с энтузиазмом буду повторять этот эксперимент. И если Эвелина отвечает в передаче за разум, то невероятно харизматичная Надежда Бабкина держит линию чувств. И вместе они неподражаемы.
Однако поклонницам Александра Васильева не стоит впадать в панику. Денис Симачев занял место судьи в передаче лишь на время.
- С Денисом отсняли лишь пять программ, - подтверждает г-н Васильев. - Но это временная акция. Мы снимаем новый цикл, где судьей снова буду я. Программа будет выходить в новых декорациях и с новым составом участников - больше не будет свидетелей обвинения и свидетелей защиты. Это новое режиссерское решение.