Тимур Султанов: «Иностранцы страдают от уфимских мошенников на рынке продажи нефтепродуктов»

По данным Башкортостанской таможни, за минувшие полгода экспорт уфимских предприятий составил 619 миллионов долларов, а импорт 141,6 миллиона «баксов». Только нефтепродуктов экспортировали за границу на 450 миллионов долларов, а вот продукции машиностроения только на миллиона. При этом 92 миллиона долларов потрачены на импорт машин в Уфу. Эти данные обнародовал начальник отдела внешнеэкономических связей мэрии столицы Башкирии Тимур Султанов.