Рустэм Хамитов предложил учителям «строить новую школу»

Ежегодно количество первоклассников увеличивается на 1000 человек. В мегаполисе нынче первый раз в первый класс пойдут 11 тысяч ребятишек.
Демографический рост привел к дефициту педагогических кадров в Уфе. Так, по словам вице-мэра Сынтимира Баязитова, городу-миллионнику необходимы по меньшей мере 34 учителя начальных классов, ощущается также недостаток преподавателей английского языка, физики, математики, информатики, технологии и физкультуры.
Эти и другие проблемы решались в Уфе в минувшую субботу на традиционном республиканском августовском педсовете. Работники сферы образования подвели итоги прошлого учебного года, определились с планами на предстоящий, а также поделились опытом работы, ведь впервые республиканский августовский педсовет прошел в Конгресс-холле как образовательный форум. В нем принял участие и президент Башкирии Рустэм Хамитов, который предложил сеятелям разумного, доброго, вечного «вместе строить нашу новую школу, наше новое будущее».
- Учитель – это, пожалуй, единственная профессия, когда человек празднует новый год дважды, - пошутил для начала глава республики, вызвав одобрительные аплодисменты.
Однако это была, похоже, единственная шутка башкирского президента, поскольку он сразу начал поочередно касаться самых наболевших проблем сферы образования.
Сегодня в республике 1817 школ, из которых 12 учреждений находятся в аварийном состоянии. Практически в половине всех учебных заведений нет оборудованных пищеблоков и теплых туалетов, а в каждой десятой - отсутствует спортивный зал.
Коснулся Рустэм Закиевич и так называемой программы «оптимизации образовательных учреждений». За последние три года в республике реорганизованы 623 школы, закрыты 358. При этом под сокращение попали более 20 тысяч работников, 7000 из которых учителя.
- Но это не привело к сокращению неэффективных расходов, - заявил президент. – А только вызвало массу оправданного недовольства в учительской среде. В результате сокращений были уволены 350 педагогов-психологов и социальных работников, и это тогда, когда среди детей и подростков растет уровень агрессии. Кружков и спортивных секций тоже стало очень мало.
Почти 80% школ Башкирии находятся в сельской местности, и потому Рустэм Хамитов обратился к Владимиру Путину с предложением установить дифференцированный норматив: 15 учеников на одного педагога в городе и 8 школьников на сельского учителя. На эту инициативу уже предварительно получен положительный ответ.
Затронул башкирский лидер и извечную проблему – учительское жалованье. С 1 сентября зарплаты должны быть повышены на 30%, для этого в республиканский бюджет из федерального уже поступили более 700 миллионов рублей. Башкирская казна добавит к этим деньгам еще 111 миллионов. К 2012 году на повышение вознаграждения за учительский труд предполагается выделить еще 2 миллиарда рублей.
Не менее тревожат Рустэма Хамитова и результаты ЕГЭ, которые он назвал «завышенными» и «несоизмеримыми со среднероссийскими».
- Это уже приобретает системный характер. Да, мы говорили, что, с одной стороны, вроде бы это свидетельствует о достаточно приличном качестве образования в наших школах. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть попытки искусственно завышать эти оценки. Средний балл по информатике, географии, истории, химии и физике в республике более чем на шесть пунктов выше общероссийского, - заявил глава республики.
Как следствие, в вузах республики повышается средний проходной балл – за последние годы он вырос в среднем на 20 пунктов. А такой рост, по мнению Рустэма Закиевича, оставляет за бортом учеников, которые сдавали ЕГЭ самостоятельно и потому не дотянули до столь высокой планки.
Президент Башкирии назвал такую ситуацию «нетерпимой» и поручил министерству образования РБ совместно с советом ректоров вузов организовать мониторинг обучения выпускников с высокими баллами единого госэкзамена в вузах.
- Если дела будут идти не так блестяще, как сдавали ЕГЭ, мы сделаем самые серьезные выводы. В том числе и кадрового плана – вплоть до освобождения от занимаемой должности организаторов, обеспечивших им завышенные оценки, - гневно заявил Рустэм Хамитов.
Для фальсификаторов единого госэкзамена в Башкирии, похоже, прозвенел последний звонок.
С другой стороны и низкие результаты ЕГЭ, показанные в Зилаирском, Куюргазинском, Мечетлинском, Дуванском, Стерлитамакском, Мишкинском, Хайбуллинском, Калтасинском, Бурзянском и Бирском районах республики, также вызвали недовольство главы региона.
- Поэтому, обращаясь к коллегам из этих районов, я прошу: пожалуйста, подтягивайте качество обучения. Надо, чтобы ребята из этих районов были конкуретноспособны с тем, чтобы не искусственно эту работу проводить, а повышать качество образования, - сказал он.
Помочь в поисках «золотой середины», по мнению г-на Хамитова, должна специальная межведомственная комиссия при правительстве региона, которая «будет готовить и реализовывать комплекс мер по повышению объективности результатов ЕГЭ».
Юлия ЛЕЖЕНЬ.