Рустэм Хамитов предложил учителям «строить новую школу»

В День знаний в Башкирии, по данным республиканского министерства образования, за парты сядут более 435 тысяч школьников, из них почти четверть - в Уфе. По информации ведомства, в 11-й класс 1 сентября отправятся около 26330 школьников, в 10-й – свыше 25 тысяч, в 9-й - чуть более 43 тысяч. Ожидается, что в нынешнем учебном году в Башкирии в поход за знаниями соберутся 43600 первоклассников, тогда как в прошлом году их было свыше 44 тысяч. Однако в башкирской столице наблюдается противоположная картина.