Пассажиры нелегальных автовокзалов рискуют потерять жизнь

Во время нашей беседы с водителем-гастарбайтером, рядом с автобусом припарковалась «девятка», и Эшонкул, явно нервничая, прекратил разговор. Вытащив из кабины борсетку, водитель сел в машину с тремя крепкими молодыми людьми. Возможно, приехали «контролеры», «надзирающие» за этим криминальным рынком. Таким образом, в этой сфере не только пассажиры остаются незащищенными, но и водители, которые обязаны отстегивать от своих заработков за безопасность. Ушлые парни ведь и колеса проткнуть могут, и монтировкой огреть, да и просто так у бордюра не припаркуешься, значит, есть кому присмотреть, чтобы «чужаки» нахаляву не зарабатывали. Схема нелегального извоза проста, а самое главное - малозатратна для перевозчика и, в конечном счете, прибыльна. И терять этот прибыльный рынок никто не собирается.