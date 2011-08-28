Новых купюр в Башкирии не будет до конца года

До конца года в Башкирии не появятся новые банкноты достоинством в 500 и 5000 рублей, и, по всей видимости, завозить модифицированные купюры станут только к концу зимы. Как ранее сообщал Центробанк, модификация купюр в 500 и 5000 рублей связана с выросшим количеством фальшивых банкнот. Об облике новых купюр известно немного. В обновленной пятитысячной банкноте будут использоваться 18 новых решений в области защиты, а в пятисотрублевой – 11.