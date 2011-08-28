Новых купюр в Башкирии не будет до конца года

По словам пресс-секретаря Нацбанка РБ Гульназ Абузаровой, обычно появлению новых купюр предшествует широкомасштабная пиар-кампания, однако никаких инструкций на этот счет из Москвы пока не поступало.
Напомним, весной, когда в обороте появилась купюра достоинством в 1000 рублей, кассиры, не оповещенные о новых денежных знаках, вызывали полицию, считая, что им предъявляют подделку. Так и теперь, спонтанное поступление в оборот новых дензнаков может стать поводом для скандалов у магазинных прилавков, ведь купюры могут быть завезены в Башкирию обычными гражданами из других регионов.
В НБ РБ пообещали по сигналу Центробанка запустить разъяснительную кампанию о новых деньгах. Пока же даже неизвестно, сколько новых банкнот завезут в республику и сколько изымут из оборота.
Дмитрий КОЛПАКОВ.