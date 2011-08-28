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Новых купюр в Башкирии не будет до конца года

28 августа 2011, 22:53
До конца года в Башкирии не появятся новые банкноты достоинством в 500 и 5000 рублей, и, по всей видимости, завозить модифицированные купюры станут только к концу зимы. Как ранее сообщал Центробанк, модификация купюр в 500 и 5000 рублей связана с выросшим количеством фальшивых банкнот. Об облике новых купюр известно немного. В обновленной пятитысячной банкноте будут использоваться 18 новых решений в области защиты, а в пятисотрублевой – 11.

По словам пресс-секретаря Нацбанка РБ Гульназ Абузаровой, обычно появлению новых купюр предшествует широкомасштабная пиар-кампания, однако никаких инструкций на этот счет из Москвы пока не поступало.

Напомним, весной, когда в обороте появилась купюра достоинством в 1000 рублей, кассиры, не оповещенные о новых денежных знаках, вызывали полицию, считая, что им предъявляют подделку. Так и теперь, спонтанное поступление в оборот новых дензнаков может стать поводом для скандалов у магазинных прилавков, ведь купюры могут быть завезены в Башкирию обычными гражданами из других регионов.

В НБ РБ пообещали по сигналу Центробанка запустить разъяснительную кампанию о новых деньгах. Пока же даже неизвестно, сколько новых банкнот завезут в республику и сколько изымут из оборота.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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