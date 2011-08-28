Чемпионом по росту цен в Уфе стали яйца

По словам г-жи Ижбулатовой, среди 13 городов ПФО в Уфе самый низкий уровень средних потребительских цен. Так, литр молока у нас в среднем стоит - 24 рубля 26 копеек, в то время как в Перми - 34 рубля 44 копейки. Десяток яиц - 23 рубля 60 копеек, а в Самаре - 32 рубля 66 копеек, куриное мясо в столице Башкирии можно приобрести за 91 рубль 25 копеек за килограмм, а в Кирове – за 104 рубля 58 копеек. Пшеничная мука обойдется уфимцам в 18 рублей 37 копеек за килограмм, а в Кирове – в 20 рублей 85 копеек.