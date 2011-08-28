Чемпионом по росту цен в Уфе стали яйца

Мясо от местных производителей на прилавках составляет 70%, а птицы и яиц– 60%, питьевые воды и сыры занимает 65% на рынке, башкирская водка – 50%.
Из-за отсутствия своих предприятий по производству кондитерских и макаронных изделий, подсолнечного масла, пшена эти продукты завозятся из-за пределов республики.
Вместе с тем, в управлении потребительского рынка отметили, что по 15 видам продуктов цены начали снижаться, так как на прилавки начала поступать продукция нового урожая от фермеров.
За июль, по данным мэрии, слегка подешевели баранина, мясо птицы, вареная колбаса, мороженая рыба, сливочное и растительное масла, сметана, пастеризованное молоко, сычужные твердые и мягкие сыры, пшеничная мука, гречневая крупа, картофель, капуста, репчатый лук и морковь. Небольшой рост цен от 1 до 2,2% произошел на говядину, свинину, сахар-песок, рис, черный байховый чай, вермишель и яблоки.
- Значительный рост цен на 12,6% произошел на яйцо, это связано с повышением оптовых цен республиканскими птицефабриками и снижением поставок из соседних регионов РБ, - отметила замглавы ведомства.
По словам г-жи Ижбулатовой, среди 13 городов ПФО в Уфе самый низкий уровень средних потребительских цен. Так, литр молока у нас в среднем стоит - 24 рубля 26 копеек, в то время как в Перми - 34 рубля 44 копейки. Десяток яиц - 23 рубля 60 копеек, а в Самаре - 32 рубля 66 копеек, куриное мясо в столице Башкирии можно приобрести за 91 рубль 25 копеек за килограмм, а в Кирове – за 104 рубля 58 копеек. Пшеничная мука обойдется уфимцам в 18 рублей 37 копеек за килограмм, а в Кирове – в 20 рублей 85 копеек.
Замначальника управления рассказала, что для сохранения ценовой доступности товаров следует развивать конкуренцию, которую можно, например, поддержать созданием малого семейного бизнеса в магазинчиках шаговой доступности и расширением сетей «эконом-класса».
По данным городских властей, в Уфе насчитываются 4448 предприятий торговли, из них 150 – сетевые дискаунтеры: «Пятерочка» - 39 магазинов, «Байрам» - 34 магазина, «Полушка» - 41 магазин, «Монетка» -15 магазинов, «Магнит» - 21 магазин.
- За первую половину года открыты около 50 торговых объектов общей площадью более 23 тысячи квадратных метров, из них самый крупный объект - гипермаркет «Леруа Мерлен» площадью 17 тысяч «квадратов». Размеры вложений составили порядка 190 миллионов рублей, - сообщила г-жа Ижбулатова.
Чиновница напомнила, что осенью в городе откроются еще крупные торговые центры, среди которых самый долгожданный «МЕГА». Чуть позже запустится ТЦ «Июнь», строительство которого сейчас почти завершено, а также новый корпус Колхозного рынка в Черниковке.
- В результате обеспеченность площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей составляет более 1,5 тыс. квадратных метров, что в 1,5 раза превышает норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями установленный правительством РБ - 903 «квадрата» на 1000 жителей, - пояснила замначальника потребрынка.
1314 предприятий торговли относятся к мелкой рознице.
- В связи с отнесением пива и пивных напитков к алкогольной продукции, в структуре нестационарных торговых объектов произойдут некоторые изменения, - спрогнозировала чиновница, однако о каких изменениях идет речь, уточнять не стала. - Будущее за специализированными киосками «Цветы», «Мороженое», «Печать», «Овощи», «Проездные билеты», «Средства мобильной связи» и так далее.
В этом году выданы около двухсот разрешений на установку нестационарных торговых точек. Власти назвали эту меру «поддержкой среднего и малого бизнеса». Кстати, в дальнейшем такие разрешения будут выдавать только по итогам публичных аукционов.
Также чиновники от торговли попросили УВД города продолжить разгонять нелегальных уличных торговцев.
- В последнее время мы получаем много жалоб от населения и руководителей стационарных торговых предприятий на стихийную торговлю в подземных переходах и на подступах к ним, особенно на остановках «Универмаг «Уфа», «Спортивная», «Центральный рынок», «Аграрный университет», - заметила чиновница. – Но без помощи правоохранителей стихийную уличную торговлю не изжить.
Дмитрий КОЛПАКОВ.