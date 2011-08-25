На открытии ИКЕA уфимцы передрались за бесплатные карандаши

Руководитель российского подразделения ИКЕИ пояснил, что в уфимский проект вложено около 9 млрд рублей, и, по всей видимости, торговый центр в Башкирии стал последним в регионах: сейчас шведский гигант сосредоточится на Московской области. Между тем глава ИКЕА дал понять, что его компания открыта для переговоров с местными поставщиками, но не стал уточнять, намерена ли основать собственное производство в республике, по типу фабрик в Ленинградской области и Карелии.