На открытии ИКЕA уфимцы передрались за бесплатные карандаши

И чиновники, и топ-менеджмент ИКЕИ старательно обходили тему многолетней задержки запуска магазина. О дате начала проекта напомнил лишь мэр Уфы Павел Качкаев.
- Поздравляю компания с завершением длительного марафона, начавшегося в 2003 году с покупки первого участка, - отметил в приветственной речи градоначальник. - Я надеюсь у ИКЕИ нет претензий к чиновникам и уфимской мэрии.
А генеральный директор ИКЕИ в России Пер Вендшлаг пояснил, что пока открывать второй магазин в Башкирии у них планов нет, хотя, как он заметил, в правительстве уже этим вопросом интересовались.
- Чиновники интересуются, можем ли мы построить еще одну ИКЕЮ, но пока нам нужно посмотреть, как пойдут дела в этом магазине, - был краток г-н Вендшлаг.
Руководитель российского подразделения ИКЕИ пояснил, что в уфимский проект вложено около 9 млрд рублей, и, по всей видимости, торговый центр в Башкирии стал последним в регионах: сейчас шведский гигант сосредоточится на Московской области. Между тем глава ИКЕА дал понять, что его компания открыта для переговоров с местными поставщиками, но не стал уточнять, намерена ли основать собственное производство в республике, по типу фабрик в Ленинградской области и Карелии.
- ИКЕА даст городу три тысячи рабочих мест и стабильное поступление налогов, - заявил он на церемонии открытия. – Мы - долговременный инвестор и социально-ответственная компания.
По официальным данным ИКЕИ, доля российских товаров в сети гипермаркетов составляет около половины всего ассортимента, а объем закупок у отечественных поставщиков за прошлый год – 300 млн евро.
Глава ИКЕИ в России всячески подчеркивал, что уфимский проект удалось завершить благодаря личному вмешательству президента Башкирии, который разрешил спор между Ростехнадзором и подрядчиками, возводившими магазин.
- Мы создаем хороший инвестиционный климат - не тот, что был три-пять лет назад, - заявил журналистам Рустэм Хамитов, приехавший лично удостовериться, что ИКЕА, наконец, приняла первых покупателей.
Интересно, что торговый центр открыли не привычным перерезанием ленточки, а торжественным распилом бревна, где с одной стороны за пилу взялся Рустэм Хамитов и генеральный директор ИКЕИ в России Пер Вендшлаг, а с другой - временный поверенный в делах Швеции в России Мартин Оберг и Павел Качкаев. Позже в пресс-службе ИКЕИ попросили журналистов не иронизировать на тему «распила» и не вкладывать в это слово каких-то подтекстов.
Еще одним элементом шоу стал запуск в гипермаркет по старой русской традиции кошки. Однако домашний любимец переступил порог не сам, а пригревшись на руках у директора магазина Анны Солодовниковой. По одной из версий кошку не отпустили, поскольку она слишком нервничала и могла повести себя неадекватно.
Между тем толпа, стоявшая долгое время на улице в холоде, ворвалась внутрь и стала сметать бесплатные икеевские карандаши и воевать за бумажные метры, висящие на стойках перед входом в каждый отдел. Охрана оперативно увела работников посольства и топ-менеджеров ИКЕИ подальше от обезумевших людей, а давки удалось избежать благодаря грамотным действиям многочисленных секьюрити магазина.
Дмитрий КОЛПАКОВ
Фото автора.