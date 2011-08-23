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Железобетонно! Безработица Мелеузовскому району не грозит

23 августа 2011, 21:26
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки по Мелеузовскому району посетил завод железобетонных конструкций (ОАО «МЗЖБК»). Сегодня это производство железобетонных конструкций для промышленного, гражданского и транспортного строительства - одно из крупнейших на Урале. Мощность предприятия – 200 тыс. кубометров железобетонных изделий в год. Владельцы «МЗЖБК» только за первое полугодие 2011 года инвестировали в развитие завода 33,6 млн рублей и это только 44% от ежегодного плана вложений в модернизацию производства.

Сегодня на заводе железобетонных конструкций трудятся 880 человек – все они жители Мелеуза и Мелеузовского района. В случае, если собственники предприятия и в дальнейшем будут его развивать, то безработица южному региону Башкирии не грозит.

Рустэм Хамитов осмотрел выставку выпускаемой продукции (здесь изготавливаются более 200 наименований изделий), посетил формовочный цех №1 и заводской здравпункт.

Работой предприятия Хамитов остался доволен – производственные мощности загружены на 97%, средняя зарплата составляет 15534 рубля. Продукция завода поставляется по всей России, в частности, для электрификации железных дорог и строящихся олимпийских объектов в Сочи. В ходе визита выяснилось, что завод не в полной мере обеспечен подвижным составом для отгрузки готовой продукции.

- Ну что же, надо будет вести переговоры с РЖД, - сказал г-н Хамитов. - Если такое крупное предприятие работает на полную мощность, то и руководство здесь знает свое дело. Значит, будем помогать.

В Мелеузе производят железобетонные конструкции и изделия для строительства автомобильных дорог, линий электропередач, железных дорог, газопроводов. Например, железобетонные опоры для контактных сетей в России производят только четыре завода, а продукция мелеузовцев занимает около 50% этого рынка.

Доля сертифицированной продукции в общем объеме производства – 86%, и этот показатель – один из самых высоких в отрасли.

- Железобетон - нестареющий строительный материал, который с годами делается только прочнее и крепче, - говорит генеральный директор завода Сергей Селиверстов. – Но в конечном итоге все зависит от человека, от той частички души, что он вложил в дело, которым занимается. Мы гарантируем, что те производственные корпуса и жилые дома, дороги и линии электропередач, которые построены с использованием конструкций и изделий, произведенных руками неравнодушных людей нашего коллектива, многие десятки лет будут надежно служить людям, делая жизнь комфортнее и красивее.

Дмитрий ИВАНОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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