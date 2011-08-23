Железобетонно! Безработица Мелеузовскому району не грозит

- Железобетон - нестареющий строительный материал, который с годами делается только прочнее и крепче, - говорит генеральный директор завода Сергей Селиверстов. – Но в конечном итоге все зависит от человека, от той частички души, что он вложил в дело, которым занимается. Мы гарантируем, что те производственные корпуса и жилые дома, дороги и линии электропередач, которые построены с использованием конструкций и изделий, произведенных руками неравнодушных людей нашего коллектива, многие десятки лет будут надежно служить людям, делая жизнь комфортнее и красивее.