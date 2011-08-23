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Участники уникального автопробег посетят святые места Башкирии

23 августа 2011, 21:14
C 26 по 28 августа женский общественный клуб «АйСуак - Луна и Солнце» организует автопробег «Башкортостан - край заповедованный». Маршрут движения автоколонны проложен через Чишминский, Стерлитамакский, Ишимбайский, Кугарчинский районы, старт и финиш - в Уфе. Протяженность его составляет 800 км. В ближайшее время планируется продвигать его как республиканский туристический маршрут выходного дня. В целом проект направлен на популяризацию автотуризма в республике и пропаганду здорового образа жизни.

Кроме того, автопробег преследует экскурсионно-познавательные цели: путешественники посетят святыни Башкирии, культовые религиозные объекты, а также природные объекты, имеющие историческую и культурную ценность, таким образом они привлекут внимание общественности к проблеме сохранения памятников культуры и истории республики. Не зря автопробег проводится под лозунгом «Без прошлого нет настоящего и будущего!», а название проекта содержит слово «заповедь», которая передана нам предками через легенды, святые места и достопримечательности, уцелевшими до наших дней.

В рамках автопробега участники поднимутся на гору Тура-тау, которая является памятником природы Ишимбайского района - издревле эта гора считалась самой почитаемой башкирами из гор-одиночек - Шиханов, именно здесь проходили сходы для решения важных вопросов и событий.

В Кугарчинском районе они посетят башкирские некрополи и историко-архитектурный памятник башкирской культуры XV-XVI века усыпальницу Бэндэбикэ, По легенде, Бэндэбикэ - женщина, прославившаяся своей мудростью. Она выступала за прекращение междоусобиц между башкирскими племенами. По той же легенде, Бэндэбикэ способствовала установлению долгосрочного мира между башкирами и казахами.

Кроме того, маршрут включает в себя посещение мемориального комплекса "Земли Юрматы" в Ишимбайском районе, посвященного воинам-защитникам, погибшим в Великой Отечественной войне, и мечеть в деревне Кантюковка Стерлитамакского района.

Программа пребывания автопробега в Уфе включает посещение первой соборной мечети на улице Тукаева, 52 и могилу просветителя, богослова и исламоведа Ризаитдина ибн Фахретдина на мусульманском кладбище.

Уникальный памятник башкирской культуры посетят участники автопробега в Чишминском районе - мавзолей (кэшэнэ) Хусейн-бека на старинном кладбище Акзират рядом с озером Акзиярат. По преданию дата смерти Хусейн-бека примерно середина XI столетия н.э, а сам он был основоположником мусульманства в Башкирии. Мавзолей был перестроен в 1911 году, но древнейший надмогильный камень сохранился. Надпись на нем гласит: «Человек по закону праведный, хаджи Хусейн-бек, сын великого Гумер-бека из рода Трасас в Туркестане».

Одной из особенностей этого автопробега станет поиск существующих тайников, которые используются в игре геокешинг (туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящих в нахождении тайников).

- По сути, это старое доброе ориентирование на местности, приправленное GPS-навигатором. В поисках тайников игроки смогли бы изучить местные достопримечательности, геокешинг в данном случае носит не только развлекательный, но и познавательный характер, - рассказывает председатель правления клуба «Айсуак-Луна и Солнце» Гульсина Кондратьева. - Мы планируем создать новый тайник и официально зарегистрировать его на российском сайте игры «геокешинг». Уверены, что если нам удастся реализовать задуманное, это привлечет туристов со всей России и зарубежья к достопримечательностям нашего региона. О месте его расположения мы сообщим позднее.

Старт автопробега - 26 августа от здания Конгресс-холла в 14.00.

Ляйсан Салимова.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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