Участники уникального автопробег посетят святые места Башкирии

- По сути, это старое доброе ориентирование на местности, приправленное GPS-навигатором. В поисках тайников игроки смогли бы изучить местные достопримечательности, геокешинг в данном случае носит не только развлекательный, но и познавательный характер, - рассказывает председатель правления клуба «Айсуак-Луна и Солнце» Гульсина Кондратьева. - Мы планируем создать новый тайник и официально зарегистрировать его на российском сайте игры «геокешинг». Уверены, что если нам удастся реализовать задуманное, это привлечет туристов со всей России и зарубежья к достопримечательностям нашего региона. О месте его расположения мы сообщим позднее.