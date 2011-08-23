Прокуратура во второй раз будет «устранять недостатки» в деле Станислава Борисова

Напомним, Станислава Борисова и Владимира Васильева арестовали в феврале 2009 года – мужчинам предъявили обвинение в преступлении, долгое время остававшемся нераскрытым. 25 марта 1998 года неизвестные расстреляли в подъезде собственного дома на улице Космонавтов, 5 Татьяну Огородникову, выпустив в женщину пять пуль из пистолета ТТ, ранив несчастную в голову и шею. Следователи посчитали, что заказчик злодеяния – Станислав Борисов, в то время трудившийся коммерческим директором на электроламповом заводе и надеявшийся переориентировать деньги предприятия в созданный им торговый дом, а исполнитель – Владимир Васильев, в то время служивший у патрона водителем. Татьяна Огородникова выступала против выведения финансовых потоков, а потому стала жертвой киллеров. После покушения Татьяна получила инвалидность первой группы бессрочно, перенесла многочисленные операции по пластике горла, черепа, установке электромагнитного шунта. А коммерческий директор, который считал, что предприятие ему досталось «в наследство» от отца (Василий Борисов до своей загадочной смерти в аварии долгое время возглавлял «Свет») скупил акции у работников и стал владельцем электролампового завода. Позже эти активы Станислав Борисов продал светотехническому холдингу «В.А.В.С.», зарегистрированному в Московской области и занялся строительным бизнесом. А Татьяна Огородникова 11 лет ждала, когда правоохранители накажут людей, посягнувших на ее жизнь.
Но суд уже во второй раз отправляет дело № 8810296 на доследование. В октябре прошлого года судьи обнаружили «существенные недостатки» при расследовании, поскольку обвинение г-ну Борисову было предъявлено в отсутствие его адвоката. Согласно УПК РФ, следствие может заменить защитника лишь по истечении пяти суток. Однако в случае с Борисовым, когда выяснилось, что его адвокат не сможет участвовать в процедуре предъявления обвинения, следователь не стал ждать положенное законом время, а пригласил государственного защитника и в этот же день ознакомил подследственного с обвинительным актом и объявил об окончании следствия. По словам юристов, это действительно грубое нарушение, которое «ставит под удар весь смысл следственного процесса». Интересно, что прежде чем Верховный суд вернул дело на доследование, об этом ходатайствовала… сама прокуратура, также уверяя, что у подсудимого оказались нарушены права на защиту. Станислава Борисова и Владимира Васильева освободили под домашний арест и в течение почти 10 месяцев следователи «устраняли недостатки», но, судя по всему, до конца «устранить» не смогли.
Общественность рассчитывала, что после того, как дело вернется из прокуратуры, начнется его рассмотрение, но слушания опять отложены на неопределенный срок.
- Похоже, преступники надеются, что я не доживу до суда, - говорит Татьяна Огородникова. - Адвокаты обвиняемых озабочены соблюдением прав своих клиентов, но при этом никто не задумывается, что при этом мои права безжалостно и вероломно попираются. Ни прокуратуру, ни следственный комитет, ни суд не заботит соблюдения прав женщины-потерпевшей, которая в результате действий преступников стала беспомощной калекой, а жизнь моих близких на протяжении многих лет наполнена страхом и ужасом.
Как стало известно «МКС», главной причиной нарушения прав Владимира Васильева стали также ошибки следствия в момент привлечения в качестве обвиняемого. Кроме того, пока Владимир Васильев находился под домашним арестом и испытывал зубную боль, ему не оказали необходимой помощи. А когда мужчина написал ходатайство о необходимости срочной доставки к врачу, его под конвоем привезли в больницу, где не было стоматологического кабинета.
Как бы там ни было, срок привлечения к уголовной ответственности за совершенное Борисовым и Васильевым преступления истекает уже в 2012 году. И пока в прокуратуре будут «устранять недостатки», подсудимые вполне могут избежать наказания за совершенное 13 лет назад злодеяние.