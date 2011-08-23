Прокуратура во второй раз будет «устранять недостатки» в деле Станислава Борисова

Но суд уже во второй раз отправляет дело № 8810296 на доследование. В октябре прошлого года судьи обнаружили «существенные недостатки» при расследовании, поскольку обвинение г-ну Борисову было предъявлено в отсутствие его адвоката. Согласно УПК РФ, следствие может заменить защитника лишь по истечении пяти суток. Однако в случае с Борисовым, когда выяснилось, что его адвокат не сможет участвовать в процедуре предъявления обвинения, следователь не стал ждать положенное законом время, а пригласил государственного защитника и в этот же день ознакомил подследственного с обвинительным актом и объявил об окончании следствия. По словам юристов, это действительно грубое нарушение, которое «ставит под удар весь смысл следственного процесса». Интересно, что прежде чем Верховный суд вернул дело на доследование, об этом ходатайствовала… сама прокуратура, также уверяя, что у подсудимого оказались нарушены права на защиту. Станислава Борисова и Владимира Васильева освободили под домашний арест и в течение почти 10 месяцев следователи «устраняли недостатки», но, судя по всему, до конца «устранить» не смогли.