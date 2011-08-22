В Уфе строится «почетное» кладбище для состоятельных горожан

Земля остается муниципальной, однако чтобы упокоиться на VIP-погосте, придется раскошелиться. Таким образом, авторы проекта надеются заполучить состоятельных клиентов, которым не все равно с кем они будут соседствовать после окончания жизненного пути.
С юридической точки зрения плата за участок взимается не за место – земля для захоронения в России представляется бесплатно, а за подготовку участка. Администрация выделила консорциуму землю в овражистой местности не используемую для захоронений. Чтобы создать vip-погост пришлось отсыпать тысячи кубометров земли и выровнять площадку.
Кладбищенский vip-сектор разделят на участки по конфессиональному признаку. Здесь уже построили дорожки из плитки, а всю территорию будущего погоста для богатых засеяли газоном, который поливают каждый день. По краям выставят беседки, скамейки и посадят декоративный кустарник. Памятуя о разгроме вандалами более 60 захоронений на Северном кладбище, здесь решили установить по периметру камеры видеонаблюдения.
Г-н Серебряников не скрывает, что хочет создать нечто среднее между элитными московскими кладбищами, такими как Новодевичье и Ваганьковское, и этаким музеем надгробной скульптуры под открытым небом вроде парижского мемориала Пер-Лашез.
- Во всех крупных городах страны, вроде Новосибирска и Екатеринбурга уже есть престижные мемориальные аллеи, на которых хоронят видных деятелей региона или устраивают семейно-родовые захоронения, - говорит он. – Это красивые погосты, с цветниками, скульптурами без вкусовщины, без заборов-оград, где все строго и стилизовано.
По словам исполнительного директора «Башритуала», когда-то крупнейшим некрополем-музеем надгробных скульптур в столице Башкирии было закрытое ныне Сергиевское кладбище, здесь до сих пор сохранились памятники дореволюционных лет, захоронения причудливых форм и с лепниной, а в некоторых кварталах покоятся целые семьи горожан досоветской Уфы.
- Пора возрождать традиции, - уверен г-н Серебряников. – Сегодня людей хоронят под черными гранитными досками, но и у нас существует богатая история дореволюционной надгробной архитектуры. Во всяком случае, облик каждого захоронения будет обсуждаться на ландшафтном совете при КСО.
Авторы проекта пытаются запустить услугу присмотра за могилой, по их словам стоимость такого сервиса будет составлять 5800 рублей в год.
- Это ежегодная плата за уборку мусора, выравнивание геометрии надгробия, - рассказывает г-н Серебрянников. - А по звонку за три дня могилу готовят к приезду родственников и выставят живые цветы.
Однако, как признаются сами бизнесмены от похоронного дела, услуга по персональному присмотру за могилой в Уфе еще никогда не была востребованной.
- Пока слишком низкая ритуальная культура у наших соотечественников, могилы родственника, как правило, забывают уже после года, - говорят в «Башритуале».
Ценники на захоронения еще не написаны, по словам г-на Серебрянникова к каждому клиенту будут подходить индивидуально, цена будет уменьшаться при наличии государственных заслуг перед городом, республикой и страной.
- Мы реализуем право граждан на семейно-родовые захоронения, предусмотренные федеральным законом о погребении и похоронном деле, - говорит Вениамин Серебряников. - Ведь получить сразу несколько участков под могилы в одном месте, да еще на живого человека сегодня нельзя. Мы даем возможность заранее получить место для упокоения целой семье, чтобы родители покоились рядом с детьми, а мужья с женами.
Новый vip-квартал получил порядковый номер 200. Исполнительный директор «Башритула» опасается, что это вызовет грустные ассоциации у ветеранов войн, однако о названии погоста каким-то отдельным именем пока речи не идет.
- В течение полугода мы планируем заполнить половину участка, - говорит он. - Сначала здесь будут обычные кресты и полумесяцы, а когда могилы осядут, появятся полноценные памятники. И я надеюсь что родственники усопших подойдут к делу оформления надгробий творчески.
Дмитрий КОЛПАКОВ.