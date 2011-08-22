В Уфе строится «почетное» кладбище для состоятельных горожан

- Мы реализуем право граждан на семейно-родовые захоронения, предусмотренные федеральным законом о погребении и похоронном деле, - говорит Вениамин Серебряников. - Ведь получить сразу несколько участков под могилы в одном месте, да еще на живого человека сегодня нельзя. Мы даем возможность заранее получить место для упокоения целой семье, чтобы родители покоились рядом с детьми, а мужья с женами.