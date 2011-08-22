В Башкирии появилась школа для дополнительного образования молодых юристов

Необходимо отметить, что из многочисленных заявок фондом были поддержаны всего лишь четыре проекта, в числе которых оказалась и заявка центра изучения европейского права и европейской интеграции Башкирского государственного университета.
Американо-российский Фонд по экономическому и правовому развитию (USRF) создан по итогам саммита «Большой восьмерки» (
Миссия USRF состоит в содействии долгосрочному экономическому развитию рыночной экономики России. Работая в тесном сотрудничестве с российским правительством и ведущими российскими учреждениями, USRF стремится к упрочению связей между Россией и Соединенными Штатами.
- Создание школы дополнительного образования молодых юристов при участии столь авторитетных партнеров является качественно новым методом подготовки специалистов, адаптированных к условиям и потребностям быстроменяющегося рынка, - говорит руководитель методического комитета школы Азат Бадранов. - Работа школы предполагает, прежде всего, получение молодыми юристами практических навыков от ведущих практикующих юристов.