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В Башкирии появилась школа для дополнительного образования молодых юристов

22 августа 2011, 02:53
На днях состоялось подписание договора между Башкирским государственным университетом и американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию (USRF). Предметом договора стало создание на базе БашГУ «Школы дополнительного образования юристов для эффективного правового сопровождения бизнеса в Республике Башкортостан».

Необходимо отметить, что из многочисленных заявок фондом были поддержаны всего лишь четыре проекта, в числе которых оказалась и заявка центра изучения европейского права и европейской интеграции Башкирского государственного университета.

Американо-российский Фонд по экономическому и правовому развитию (USRF) создан по итогам саммита «Большой восьмерки» (2006 г.), где президенты Джордж Буш и Владимир Путин пожелали поддержать долгосрочное экономическое развитие России и укрепления связей между РФ и США.

Миссия USRF состоит в содействии долгосрочному экономическому развитию рыночной экономики России. Работая в тесном сотрудничестве с российским правительством и ведущими российскими учреждениями, USRF стремится к упрочению связей между Россией и Соединенными Штатами.

- Создание школы дополнительного образования молодых юристов при участии столь авторитетных партнеров является качественно новым методом подготовки специалистов, адаптированных к условиям и потребностям быстроменяющегося рынка, - говорит руководитель методического комитета школы Азат Бадранов. - Работа школы предполагает, прежде всего, получение молодыми юристами практических навыков от ведущих практикующих юристов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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