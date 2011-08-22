Уфимец стал чемпионом Всемирной летней Универсиады
22 августа 2011, 02:36
16 августа, в четвертый день XXVI Всемирной летней Универсиады в Шеньжене (Китай), башкирский тяжелоатлет Ринат Киреев стал чемпионом в весовой категории до 85 кг. Ринат поднял в сумме двоеборья 365 кг. На втором месте расположился китаец Чжан Синчон (353 кг), а на третьем - Чжун Хо Рю из Южной Кореи (351 кг).
Ринат Киреев является студентом Башкирского института физической культуры, тренируется под руководством заслуженного тренера России Айдара Яруллина.
Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 85 кг. 1. Ренат Киреев (Россия) – 365 кг в сумме двоеборья (165 кг в рывке + 200 кг в толчке). 2. Чжан Синчон (Китай) – 353 (163+190). 3. Чжун Хо Рю (Южная Корея) – 351 (158+193)… 6. Дмитрий Чалый (Россия) – 338 (151+187).