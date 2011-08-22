Уфимец стал чемпионом Всемирной летней Универсиады

16 августа, в четвертый день XXVI Всемирной летней Универсиады в Шеньжене (Китай), башкирский тяжелоатлет Ринат Киреев стал чемпионом в весовой категории до 85 кг. Ринат поднял в сумме двоеборья 365 кг. На втором месте расположился китаец Чжан Синчон (353 кг), а на третьем - Чжун Хо Рю из Южной Кореи (351 кг).