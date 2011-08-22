Кладбищенским вандалом оказался мужчина, испытывающий приступы агрессии после службы в горячей точке

Как выяснилось, причиной вандализма стало беспробудное пьянство. Несколько месяцев назад после изрядного количества спиртного между собутыльниками вспыхнула ссора. Выместить накопившуюся злобу один из участников застолья решил на памятниках умерших. Все это происходило на глазах товарищей. По их словам, они просто боялись остановить разъяренного друга. Подозреваемый проходил срочную службу на Северном Кавказе и, время от времени, у него случаются приступы неоправданной агрессии. Прежде чем предстать перед судом, обвиняемый пройдет психиатрическую экспертизу.