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Кладбищенским вандалом оказался мужчина, испытывающий приступы агрессии после службы в горячей точке

22 августа 2011, 02:43
Башкирские милиционеры задержали вандалов, разрушавших надгробия на Северном кладбище Уфы. Осквернители могил оказались не из одной банды, как предполагалось вначале, а просто разные люди, которые тешили свои амбиции, упражняясь в уничтожении кладбищенских памятников. Двое подростков, оказывается, отрабатывали силовые приемы на монументах, а 30-летний молодой человек разрушал могилы «в приступе немотивированной агрессии».

И если тинейджеры, уничтожавшие памятники приемами каратэ, избежали уголовной ответственности, так как не достигли 16 лет, то взрослый мужчина уже стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 244 УК РФ («Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения»), и ему грозит до трех месяцев ареста.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, 30-летний мужчина уже сознался в том, что он крушил памятники на Северном кладбище столицы Башкирии.

Как выяснилось, причиной вандализма стало беспробудное пьянство. Несколько месяцев назад после изрядного количества спиртного между собутыльниками вспыхнула ссора. Выместить накопившуюся злобу один из участников застолья решил на памятниках умерших. Все это происходило на глазах товарищей. По их словам, они просто боялись остановить разъяренного друга. Подозреваемый проходил срочную службу на Северном Кавказе и, время от времени, у него случаются приступы неоправданной агрессии. Прежде чем предстать перед судом, обвиняемый пройдет психиатрическую экспертизу.

Мальчишек, отрабатывавших на памятниках боевые приемы, поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь они и их родители будут под постоянным контролем полицейских инспекторов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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