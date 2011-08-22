Хулиган из Уфы пытался сбить самолет «Ту-134» лазерной указкой

Напомним, что это уже не первый случай лазерного хулиганства в Башкирии, как это было в ночь на 15 июля 2011 года с самолетом Ту-134, выполнявшим рейс Самара-Уфа-Сургут. Полиция нашла хулигана, им оказался 11- летний подросток из села Жуково Уфимского района Башкирии. Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ей вынесено предупреждение. А мальчик поставлен на учет в отдел по делам несовершеннолетних.