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Хулиган из Уфы пытался сбить самолет «Ту-134» лазерной указкой

22 августа 2011, 02:11
Стал очередной жертвой хулиганов с лазерной указкой самолет «Ту-134», следовавший рейсом Томск-Уфа-Нальчик. Воздушное судно заходило на посадку в уфимский аэропорт и выполняло разворот, когда пилот увидел шедшее с земли яркое свечение зеленого цвета, сменившееся на фиолетовое. Его источник находился на территории Демского района Уфы. По словам летчика, событие никаким образом не повлияло на полет, луч прошел от самолета на безопасном расстоянии.

Пилоты немедленно сообщили о случившемся в авиадиспетчерскую. Самолет благополучно приземлился. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции ведут поиск лиц, причастных к чрезвычайному происшествию.

Напомним, что это уже не первый случай лазерного хулиганства в Башкирии, как это было в ночь на 15 июля 2011 года с самолетом Ту-134, выполнявшим рейс Самара-Уфа-Сургут. Полиция нашла хулигана, им оказался 11- летний подросток из села Жуково Уфимского района Башкирии. Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ей вынесено предупреждение. А мальчик поставлен на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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