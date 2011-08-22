Бывшим чиновникам минобразования РБ грозит до 12 лет лишения свободы

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, чиновники еще и незаконно приняли акты о выполнении работ и заплатили их стоимость, прекрасно зная о завышенной смете. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае, если суд признает г-на Аллаярова и г-на Тимербакова виновными в двух преступлениях против государства, им грозит до 12 лет лишения свободы.