В Башкирии православные храмы освоили трансляцию богослужений по интернету

- Православная церковь консервативна в своих устоях, канонах, богослужении, но методы, с которыми мы идем на внешнюю проповедь, меняются вместе с миром, - сказал «МКС» референт управляющего уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Поэтому церковь тоже пользуется интернетом и проповедует через него. То, что не противоречит догматам, церковь берет на вооружение для проповедей Христовых.