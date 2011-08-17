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В Башкирии православные храмы освоили трансляцию богослужений по интернету

17 августа 2011, 02:21
Веб-трансляция церковных служб не противоречит православным догматам, несмотря на сомнения прихожан, развязавших в сети дискуссию о соответствии церковным канонам передачи проповедей через интернет. Напомним, первым собственной трансляцией обзавелся Спасский храм на улице Октябрьской революции в Уфе, здесь ведется круглосуточная передача картинки на сайте прихода, причем видео сопровождается хорошим по качеству звуком.

- Православная церковь консервативна в своих устоях, канонах, богослужении, но методы, с которыми мы идем на внешнюю проповедь, меняются вместе с миром, - сказал «МКС» референт управляющего уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Поэтому церковь тоже пользуется интернетом и проповедует через него. То, что не противоречит догматам, церковь берет на вооружение для проповедей Христовых.

Архимандрит Игнатий заявил «МКС», что веб-трансляция позволяет участвовать в православной жизни и тем, кто самостоятельно не может добраться до храма, например, инвалидам-колясочникам. Референт правящего архиепископа объяснил, что епархия пытается идти в ногу со временем и тем более быть доступной для молодежи.

Клирик усомнился в том, что трансляция происходящего в храме нарушает права прихожан на частную жизнь – качество картинки не позволяет рассмотреть лиц молящихся, а камера обычно показывает только спины.

Правда, архимандрит Игнатий отметил, что веб-трансляция не заменит атмосферы богослужения и сопричастности к таинству.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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