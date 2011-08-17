Михаил Закомалдин: «Я самостоятельный человек и способен сам принимать решения»

Как рассказал Сергей Герасимов, на место главного полицейского Башкирии был «жесткий отбор», и много генералов, возглавляющих региональные министерства, прошли через кадровое сито, но президент РФ Дмитрий Медведев и глава МВД России Рашид Нургалиев остановили свой выбор на кандидатуре Михаила Закомалдина. Потом этот выбор утвердила и специальная аттестационная комиссия. Думается, что свою роль сыграла и протекция нынешнего замминистра внутренних дел России Игоря Алешина, ранее занимавшего должность руководителя полицейского ведомства республики. Так совпало, что Михаил Закомалдин в одно время с г-ном Алешиным окончил омскую школу милиции («одну из самых сильных в стране», - как заметил Сергей Герасимов), а потом трудился замом Игоря Викторовича, когда тот возглавлял министерство внутренних дел Карелии. Думается, что министерство внутренних дел по РБ в связи с новым назначением никаких потрясений не испытает, поскольку у Закомалдина «такой же подход к работе, как и у Игоря Алешина».