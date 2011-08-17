Михаил Закомалдин: «Я самостоятельный человек и способен сам принимать решения»

Поприветствовать нового главного полицейского региона пришли председатель ВС РБ Михаил Тарасенко, прокурор Башкирии Сергей Хуртин, начальник ГУФСИН по РБ Виктор Шалыгин, глава республиканского управления госнаркоконтроля Валерий Кокин, главный федеральный инспектор по РБ Петр Капишников, премьер-министр республики Азамат Илимбетов, спикер башкирского парламента Константин Толкачев, секретарь Совбеза РБ Марат Магадеев, мэр Уфы Павел Качкаев и даже начальница управления антимонопольной службы Зульфира Акбашева. Нового полицейского министра республики представил заместитель Рашида Нургалиева Сергей Герасимов.
По словам замминистра внутренних дел РФ, Михаил Закомалдин, прибывший в Уфу с поста главного полицейского Карелии, «прошел стажировку во всех структурах центрального аппарата российского министерства и получил рекомендации, в том числе и от главы МВД России».
Как позже признался журналистам сам г-н Закомалдин, ни опасений, ни страха по приезду в республику он не испытывал, несмотря на то, что население Башкирии в три раза больше Карелии, а в министерстве внутренних дел по РБ трудятся 20 тысяч человек, в отличие от семи тысяч карельских полицейских.
- Чего или кого мне бояться? – удивился Михаил Иванович. – Свой народ? Я понимаю, какое доверие оказали мне глава государства и руководитель российского министерства внутренних дел, и постараюсь оправдать его.
- Он у нас боевой и смелый генерал, - тут же разрядил обстановку Сергей Герасимов.
Как рассказал Сергей Герасимов, на место главного полицейского Башкирии был «жесткий отбор», и много генералов, возглавляющих региональные министерства, прошли через кадровое сито, но президент РФ Дмитрий Медведев и глава МВД России Рашид Нургалиев остановили свой выбор на кандидатуре Михаила Закомалдина. Потом этот выбор утвердила и специальная аттестационная комиссия. Думается, что свою роль сыграла и протекция нынешнего замминистра внутренних дел России Игоря Алешина, ранее занимавшего должность руководителя полицейского ведомства республики. Так совпало, что Михаил Закомалдин в одно время с г-ном Алешиным окончил омскую школу милиции («одну из самых сильных в стране», - как заметил Сергей Герасимов), а потом трудился замом Игоря Викторовича, когда тот возглавлял министерство внутренних дел Карелии. Думается, что министерство внутренних дел по РБ в связи с новым назначением никаких потрясений не испытает, поскольку у Закомалдина «такой же подход к работе, как и у Игоря Алешина».
- Будете ли вы консультироваться с Игорем Алешиным? – спросили генерала Закомалдина журналисты.
- Думаю, что у меня достаточно опыта и знаний, чтобы самостоятельно принимать решения, - отбрил любопытных Михаил Иванович. – Я самостоятельный человек.
- Какие рекомендации по Башкирии дал вам Игорь Викторович?
- Игорь Викторович, конечно же, рассказывал о республике, - говорит Михаил Закомалдин. – Но, поверьте, ничего негативного я не услышал, только хорошее. Как о личном составе, так и о людях, проживающих здесь.
- Какие задачи как глава МВД по РБ вы должны выполнить на территории Башкирии?
- Ничего сверхординарного мне не поручали – я должен хорошо работать и выполнять свой служебный долг. А задачи у сегодняшнего полицейского ведомства одни для всей страны – реформа органов внутренних дел, профессиональная кадровая политика, адаптация к гражданской службе бывших милиционеров, покинувших в связи с внеочередной переаттестацией и сокращениями наши ряды.
- Приедут ли в Башкирию ваши коллеги из Петрозаводска?
- Насколько я знаю, в республиканском министерстве внутренних дел профессиональный кадровый состав, который практически полностью укомплектован, - говорит Михаил Иванович. – Никаких кадровых перестановок не планирую, возможно, в будущем, если появятся вакансии, кто-то и переберется в Башкирию.
В этот же день в зале коллегии МВД по РБ прошло рабочее совещание с руководителями подразделений республиканского ведомства, в котором принял участие глава администрации президента Башкортостана Владимир Балабанов. В своем выступлении он отметил, что взаимодействие региональных органов власти республики и башкирского министерства внутренних дел «организовано на достаточно хорошем уровне». Владимир Александрович считает, что важно не только сохранить имеющееся взаимопонимание, но и «упрочить его и приумножить».