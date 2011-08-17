Электротранспортники будут возвращать деньги за несостоявшийся проезд

Отныне соответствующая финансовая инструкция висит в салоне каждой электрической машины. Документ удивляет сложностью процедуры, которую придется пройти желающим вернуть свои кровные.
Если пассажир желает вернуть деньги за билет, он должен обратиться с письменным заявлением в МУЭТ, где его просьбу будут рассматривать в течение месяца. Потом, если комиссия посчитает возврат денег обоснованным, средства переведут на указанный пассажиром лицевой счет в банке. Если учесть что речь идет о 9 рублях, а именно такая стоимость проезда установлена сегодня в электротранспорте, вряд ли кто захочет воспользоваться столь сложным путем для возврата карманной мелочи: на проезд к офису МУЭТа будет затрачено больше денег. Также неизвестно на кого возложена обязанность заплатить банковский процент с перечисления. О количестве желающих вернуть деньги за неоконченный проезд в МУЭТе сообщить отказались.
Единственное, на что может рассчитывать пассажир, что его с уже купленным билетом пересадят в другой трамвай или троллейбус. Однако подобная услуга предусмотрена и Законом о правах потребителя, а потому в МУЭТе ничего нового не изобрели. Также в документе не упоминается, что делать пассажиру, если встал весь электротранспорт, что также бывает нередко.
По всей видимости, инструкция была создана для проформы и реального действия иметь не будет.
Дмитрий КОЛПАКОВ.