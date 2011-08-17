Электротранспортники будут возвращать деньги за несостоявшийся проезд

Если пассажир желает вернуть деньги за билет, он должен обратиться с письменным заявлением в МУЭТ, где его просьбу будут рассматривать в течение месяца. Потом, если комиссия посчитает возврат денег обоснованным, средства переведут на указанный пассажиром лицевой счет в банке. Если учесть что речь идет о 9 рублях, а именно такая стоимость проезда установлена сегодня в электротранспорте, вряд ли кто захочет воспользоваться столь сложным путем для возврата карманной мелочи: на проезд к офису МУЭТа будет затрачено больше денег. Также неизвестно на кого возложена обязанность заплатить банковский процент с перечисления. О количестве желающих вернуть деньги за неоконченный проезд в МУЭТе сообщить отказались.