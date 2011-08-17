Директор оборонного завода обманул налоговиков, но стал фигурантом уголовного дела

Как рассказали «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, когда задолженность завода перед налоговыми органами составила астрономическую сумму – 19 миллионов рублей, фискалы наложили арест на счета предприятия. Все средства, поступавшие «Магнетрону» из федерального бюджета, автоматически зачислялись инкассовыми платежами в счет погашения задолженности. Но такая ситуация не устроила директора завода, которому требовалось платить зарплату людям и рассчитываться по договорам. Он открыл новые расчетные счета в банках, куда перечислялись деньги контрагентов, и предприятие продолжило вести хозяйственную деятельность, обойдя претензии налоговиков.