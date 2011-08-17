Директор оборонного завода обманул налоговиков, но стал фигурантом уголовного дела

Всего с июня 2010 года до апреля 2011, когда его схватили за руку, Валерий Манулин утаил от фискалов 53 миллиона рублей. Следователи уверены, что директор оборонного завода, выпускающего средства связи специального назначения, имел умысел обмануть государство.
Как рассказали «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, когда задолженность завода перед налоговыми органами составила астрономическую сумму – 19 миллионов рублей, фискалы наложили арест на счета предприятия. Все средства, поступавшие «Магнетрону» из федерального бюджета, автоматически зачислялись инкассовыми платежами в счет погашения задолженности. Но такая ситуация не устроила директора завода, которому требовалось платить зарплату людям и рассчитываться по договорам. Он открыл новые расчетные счета в банках, куда перечислялись деньги контрагентов, и предприятие продолжило вести хозяйственную деятельность, обойдя претензии налоговиков.
Когда афера вскрылась, против Валерия Манулина возбудили уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов»). В случае, если Советский суд столицы Башкирии признает директора «Магнетрона» виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Между тем сам Валерий Манулов считает, что принял верное хозяйственное решение, «отодвинув» налоговые выплаты. По его мнению, в случае перечисления денег налоговикам, предприятие, потеряв возможность рассчитываться с поставщиками, могло оказаться банкротом.