Черная вдова дважды отправила на тот свет любимых мужчин

В поисках возможных свидетелей опросили соседей. Те в один голос утверждали, что слышали, как сожители бурно выясняли отношения, после чего все затихло. Сама заявительница какую-либо причастность к преступлению отрицала и упорно изображала скорбь. Однако, тот факт, что однажды она уже проходила по делу об убийстве супруга в качестве обвиняемой и провела за решеткой три года, наводил тень на достоверность ее слов. К тому же оперативникам удалось найти женщину, которой заявительница проговорилась о том, что снова убила мужа. Поняв, что отпираться дальше бессмысленно, «черная вдова» рассказала, как все было на самом деле.