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Черная вдова дважды отправила на тот свет любимых мужчин

17 августа 2011, 02:30
Во второй раз отправится за решетку за убийство мужа жительница Кумертау. Черная вдова однажды уже спровадила на тот свет свою вторую половину, и даже отсидела срок. Но на воле женщина пробыла недолго, вновь лишив жизни самого близкого человека. Сначала дама попыталась уйти от ответственности, заявив в полиции, что обнаружила тело уже мертвого мужа. По словам женщины получалось, что она поссорившись с супругом ушла на несколько дней из дома, а когда вернулась, застала лишь его хладный труп.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В квартире стоял стойкий гнилостный запах, на полу спальни лежал обнаженный покойник. Судебно-медицинская экспертиза показала: мужчина умер в результате черепно-мозговой травмы. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, возбудили уголовное дело.

В поисках возможных свидетелей опросили соседей. Те в один голос утверждали, что слышали, как сожители бурно выясняли отношения, после чего все затихло. Сама заявительница какую-либо причастность к преступлению отрицала и упорно изображала скорбь. Однако, тот факт, что однажды она уже проходила по делу об убийстве супруга в качестве обвиняемой и провела за решеткой три года, наводил тень на достоверность ее слов. К тому же оперативникам удалось найти женщину, которой заявительница проговорилась о том, что снова убила мужа. Поняв, что отпираться дальше бессмысленно, «черная вдова» рассказала, как все было на самом деле.

- По ее словам, в тот день ее гражданский муж пришел домой пьяный, - рассказывает оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела УВД Кумертау Андрей Телишев. – Все вещи были грязные. Это взбесило женщину. Она насильно его раздела, закинула одежду в стиральную машинку и, пытаясь уложить на кровать, с силой толкнула.

Бедолага и так едва держался на ногах. Он ударился головой об стену и отключился. Женщина же, поняв, что снова отправила мужа на тот свет, поспешила из дома ретироваться. В гостях у давнего знакомого она несколько дней вместе с ним заливала горе водкой, а потом отправилась в полицию. Вдова всерьез надеялась, что правоохранители не станут расследовать обстоятельства смерти её сильно пьющего супруга и сочтут это несчастным случаем. Однако, уйти от ответственности ей не удалось и на этот раз.

Как сообщили «МКС» в Мелеузовском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по РБ, сейчас женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 Уголовного Кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»), суда она будет дожидаться под арестом. Вдова из Кумертау вновь рискует лишиться свободы на два года.

Наталья ТРУТНЕВА.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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