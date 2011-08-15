Последний рейс уфимской локомотивной бригады продлился всего 10 минут

В воскресенье в столице Башкирии простились с жертвами крушения грузового поезда, случившегося 11 августа. В результате крупной железнодорожной аварии на перегоне Ерал-Симская в 16 часов 58 минут на границе Башкирии и Челябинской области погибли машинисты из Уфы: 25-летний Денис Шумихин и его помощник 33-летний Михаил Журавлев. Машинисты вели поезд с углем из Сибири, приняв товарняк у другой бригады на станции Кропачево Челябинской области. Парни должны были доставить груженый состав, ведомый двумя электровозами до Уфы, а потом передать поезд бригаде, которая повела бы его до Рязанской области, но так до родного города и не доехали.