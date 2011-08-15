Последний рейс уфимской локомотивной бригады продлился всего 10 минут

По предварительной версии у состава № 2707, которым управляли уфимские железнодорожники, отказали тормоза. Поезд разогнался до
По одной из версий, на пути из Челябинска в Кропачево, у станции Мурсалимкино, электровоз наехал на коров, вышедших на пути, отчего у него повредилась одна из тормозных деталей – концевой кран. Состав доехал до станции Кропачево, где кран заменили.
- На станции Кропачево осмотрщики вагонов проверили автотормоза локомотива, - рассказывает начальник смены ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» Николай Гоголев. – Причем один из осмотрщиков находился в кабине электровоза, а другой – в хвосте поезда. По их словам, тормоза сработали, при пропуске поезда с ходу замечаний не было.
Осмотрщики завершили работу в 16.44, и в 16.48 поезд весом шесть тысяч тонн тронулся на запад.
Уже через шесть минут уфимская бригада передала по рации сигнал: «Внимание, внимание: поезд идет с неуправляемыми тормозами!» Все сигналы, разговоры машинистов записываются. Жить молодым людям оставалось четыре минуты. В это время машинист Денис Шумихин доложил дежурному по станции Ерал о том, что у состава «полетели тормоза», но изменить что-либо уже было невозможно.
На железной дороге Шумихин работал четыре года, параллельно учился в самарском железнодорожном институте, и, как уверяют одноклассники, «Денис с самого детства бредил железной дорогой». После армии в 2006 году пришел работать помощником машиниста. Машинистом электровоза Шумихин стал только в апреле нынешнего года, но, по словам коллег, «водил хорошо». У Дениса осталась сиротой дочка Вилена, ей 3,5 года.
33-летний Михаил Журавлев трудился помощником машиниста с 2004 года, награжден знаком «Лучший по профессии на железнодорожном транспорте». В ближайшее время собирался сдавать экзамены на машиниста электровоза. По его примеру в депо пришел его младший брат Игорь, четвертый год работает помощником машиниста. У Михаила двое сыновей 14 и шести лет. Кстати, младшего они с женой усыновили.
Следствие не исключает, что неполадок в тормозной системе не было, а машинисты разогнали локомотив, чтобы наверстать упущенное на ремонт время.
- Качество железнодорожного полотна на этом участке в последний раз проверялось вагоном-путеизмерителем за три дня до трагедии, - говорит г-н Гоголев. – И состояние пути оценено как хорошее.
По словам Николая Гоголева, второй электровоз в локомотивной сцепке злополучного состава № 2707 прошел капитальный ремонт 25 июня нынешнего года и имел пробег
Супруга Михаила Журавлева Татьяна рассказывает, что в последний раз слышала голос мужа в 12.15 злополучного дня, когда он только отправлялся в злополучный рейс. А потом звонить смысла не было – при въезде в Челябинскую область муж отключал телефон.
- Разговоры в роуминге дороговаты, - говорит Татьяна. – Но я очень жалею, что не набрала мужа, может, что-то изменилось бы.
Дениса Шумихина и Михаила Журавлева похоронили на Романовском кладбище в уфимском микрорайоне Дема, откуда ребята родом. Все затраты на доставку тел, организацию похорон взяла на себя дирекция тяги локомотивного депо.