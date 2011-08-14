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Суд запретил врачу-взяточнику в течение года лечить людей

15 августа 2011, 01:54
К двум годам лишения свободы условно приговорил туймазинский суд заместителя главного врача центральной районной больницы, который попался на продаже липовых больничных листов. 43-летний эскулап вразнос торговал листками временной нетрудоспособности, наладив собственный рынок сбыта. Фальшивые больничные доктор продавал «вахтовикам», трудившимся в различных организациях на севере. Мужчины готовы были выкладывать за «липу» немалые деньги, ведь они получали возможность отдохнуть от работы дома.

Но при этом на предприятиях им начислялась средняя зарплата, которая, учитывая северный коэффициент, по башкирским меркам очень высока. Лекарь оформлял «вахтовикам» «лечение» в стационаре и они могли наслаждаться многодневным отпуском.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, врач, кстати, кандидат медицинских наук, отработал целую схему продажи больничных листов. Стоимость своих услуг он писал просителям на бумаге, вслух называя только имена и телефоны. Деньги и документы старался передавать через посредника, но, несмотря на все предосторожности, все-таки попался правоохранителям. Любопытно, что хитроумного афериста от медицины взяли на живца. О художествах заместителя главного врача стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ, и оперативники послали к мздоимцу гонца с предложением, от которого мошенник не сумел отказаться. За 20 тысяч рублей он расстарался для очередного «нефтяника», которому якобы понадобилось стационарное лечение, написав ему в больничном «остеохондроз».

Любопытно, что опытный взяточник что-то почувствовал и проверил, нет ли у просителя диктофона, но не удержался от получения денег. Заместителя главного врача центральной больницы Туймазов задержали с мечеными купюрами в кармане. Районный суд осудил мздоимца к двум годам лишения свободы условно, запретив ему в течение года занимать какие-либо посты в медучреждениях. В районной больнице горе-лекарь больше не работает.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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