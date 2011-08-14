Суд запретил врачу-взяточнику в течение года лечить людей

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, врач, кстати, кандидат медицинских наук, отработал целую схему продажи больничных листов. Стоимость своих услуг он писал просителям на бумаге, вслух называя только имена и телефоны. Деньги и документы старался передавать через посредника, но, несмотря на все предосторожности, все-таки попался правоохранителям. Любопытно, что хитроумного афериста от медицины взяли на живца. О художествах заместителя главного врача стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ, и оперативники послали к мздоимцу гонца с предложением, от которого мошенник не сумел отказаться. За 20 тысяч рублей он расстарался для очередного «нефтяника», которому якобы понадобилось стационарное лечение, написав ему в больничном «остеохондроз».