Суд запретил врачу-взяточнику в течение года лечить людей

Но при этом на предприятиях им начислялась средняя зарплата, которая, учитывая северный коэффициент, по башкирским меркам очень высока. Лекарь оформлял «вахтовикам» «лечение» в стационаре и они могли наслаждаться многодневным отпуском.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, врач, кстати, кандидат медицинских наук, отработал целую схему продажи больничных листов. Стоимость своих услуг он писал просителям на бумаге, вслух называя только имена и телефоны. Деньги и документы старался передавать через посредника, но, несмотря на все предосторожности, все-таки попался правоохранителям. Любопытно, что хитроумного афериста от медицины взяли на живца. О художествах заместителя главного врача стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ, и оперативники послали к мздоимцу гонца с предложением, от которого мошенник не сумел отказаться. За 20 тысяч рублей он расстарался для очередного «нефтяника», которому якобы понадобилось стационарное лечение, написав ему в больничном «остеохондроз».
Любопытно, что опытный взяточник что-то почувствовал и проверил, нет ли у просителя диктофона, но не удержался от получения денег. Заместителя главного врача центральной больницы Туймазов задержали с мечеными купюрами в кармане. Районный суд осудил мздоимца к двум годам лишения свободы условно, запретив ему в течение года занимать какие-либо посты в медучреждениях. В районной больнице горе-лекарь больше не работает.