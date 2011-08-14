Шевчук впервые оказался в списке миллионеров

В списке звезд-миллионеров первое место занял Стас Михайлов (20 млн долларов), второе - у Марии Шараповой. Она уступила Михайлову по запросам в интернете, зато заработала больше (24,8 млн долларов). Замыкает тройку лидеров Алла Пугачева (4,8 млн долларов). Имя Юрия Шевчука никогда ранее не фигурировало в списках богачей. Лидер «ДДТ» обогнал Ларису Долину, Гошу Куценко и Андрона Кончаловского. Шевчук оставил позади и главного матерщинника российской сцены. Правда, он опередил Сергея Шнурова не по деньгам, а по количеству упоминаний в прессе и числу запросов в интернете. Эти показатели также учитывается экспертами Forbes.