Галина Чиглинцева: «Корректировка уфимского генплана обойдется в 26 млн рублей»

По предварительным подсчетам, корректировка ГП обойдется казне в 26 миллионов рублей. Г-жа Чиглинцева заметила, что, вероятно, деньги найдутся уже в этом году. Кто займется редактированием документа, определится по конкурсу. В 2006 году внесением изменений в генплан Уфы занимался питерский институт урбанистики.