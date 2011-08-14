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Галина Чиглинцева: «Корректировка уфимского генплана обойдется в 26 млн рублей»

15 августа 2011, 01:56
Генплан Уфы вновь переделают. Утвержденный в 1996 году документ уже подвергался корректировке в 2006-м, когда из него исчезли возведение метрополитена и жилищное строительство в Шакше. Теперь городские власти хотят более широко развивать в башкирской столице мостостроение.

По словам замначальника Главархитектуры Уфы Галины Чиглинцевой, в новом генплане предусмотрят возведение двух мостов между Инорсом и Сипайлово через Уфимку, а также переход от Кузнецовского затона до Армавирской улицы через Белую.

По предварительным подсчетам, корректировка ГП обойдется казне в 26 миллионов рублей. Г-жа Чиглинцева заметила, что, вероятно, деньги найдутся уже в этом году. Кто займется редактированием документа, определится по конкурсу. В 2006 году внесением изменений в генплан Уфы занимался питерский институт урбанистики.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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