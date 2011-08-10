«Золото» V летней Спартакиады России-2011 по вольной борьбе – у башкирской спортсменки

Вместе с ней праздновал пробелу и ее тренер - Николай Степанович Иванов. Настя уже не в первый раз прославляет Башкортостан на соревнованиях: она является бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе 2010 года, чемпионкой России в своей весовой категории.