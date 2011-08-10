«Золото» V летней Спартакиады России-2011 по вольной борьбе – у башкирской спортсменки

Вместе с ней праздновал пробелу и ее тренер - Николай Степанович Иванов. Настя уже не в первый раз прославляет Башкортостан на соревнованиях: она является бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе 2010 года, чемпионкой России в своей весовой категории.
Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Всего в финальном этапе приняли участие более 270 спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации. Юноши и девушки 1994-1995 годов рождения состязались в 11 и 10 весовых категориях соответственно.
Отметим, что летняя Спартакиада учащихся России - это масштабные соревнования, в которых принимают участие 15 000 спортсменов, около 6 000 тренеров и 3 500 судей.
Ляйсан САЛИМОВА.