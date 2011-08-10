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«Золото» V летней Спартакиады России-2011 по вольной борьбе – у башкирской спортсменки

10 августа 2011, 02:45
С победой вернулась в родное село Чуваш-Кубово Иглинского района Анастасия Степанова. Она завоевала первое место в финальных соревнованиях V летней Спартакиады России-2011 по вольной борьбе в весе до 46 кг. Она стала кандидатом на грант в 60 тысяч рублей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Вместе с ней праздновал пробелу и ее тренер - Николай Степанович Иванов. Настя уже не в первый раз прославляет Башкортостан на соревнованиях: она является бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе 2010 года, чемпионкой России в своей весовой категории.

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Всего в финальном этапе приняли участие более 270 спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации. Юноши и девушки 1994-1995 годов рождения состязались в 11 и 10 весовых категориях соответственно.

Отметим, что летняя Спартакиада учащихся России - это масштабные соревнования, в которых принимают участие 15 000 спортсменов, около 6 000 тренеров и 3 500 судей.

Ляйсан САЛИМОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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