Назначение викарного архиепископа в РБ сорвалось из-за болезни патриарха Кирилла

Однако о месте и времени рукоположения ничего не сообщается, вероятно, процедуре хиротонии помешала внезапная болезнь патриарха Кирилла – на минувшей неделе его госпитализировали в ЦКБ.
По словам г-на Кондрашова, архимандрит Николай предложен в чин викария общим решением настоятелей приходов и монастырей Башкирии. В епархии отметили, что до начала прошлого века в регионе было около десятка викарных архиепископов управлявших более чем 800 приходами. Сейчас православных храмов 285.
- Количество приходов увеличивается, поэтому владыке понадобилось присутствие викария, - рассказали в епархии.
Районы, отходящие под управление викарного архиепископа, пока не определены. Также неизвестно почему понадобился отдельный надзор за северными церквями, и какие задачи поставлены перед еще не рукоположенным бирским архиепископом.
- В нынешнем назначении не стоит искать скрытого смысла, ни о каком двоевластии в епархии не может быть и речи, - говорит референт управляющего уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Вероятно, будет усилена работа приходами, но в какой части это известно пока только преосвященному.
Дмитрий КОЛПАКОВ.