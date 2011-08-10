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Назначение викарного архиепископа в РБ сорвалось из-за болезни патриарха Кирилла

10 августа 2011, 02:17
Священный синод РПЦ на заседании в Киеве одобрил просьбу архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона о назначении в Башкирию викария (помощника по управлению приходами) с титулом «Бирский» для надзора за храмами на севере республики. Соответствующий указ уже опубликован на сайте патриархии. Он станет первым викарием в республике после большевистской революции. Как рассказал «МКС» пресс-секретарь епархии Дмитрий Кондрашов, новым викарием стал архимандрит и кандидат богословия Николай (Субботин), нынешний секретарь правящего архиепископа.

Однако о месте и времени рукоположения ничего не сообщается, вероятно, процедуре хиротонии помешала внезапная болезнь патриарха Кирилла – на минувшей неделе его госпитализировали в ЦКБ.

По словам г-на Кондрашова, архимандрит Николай предложен в чин викария общим решением настоятелей приходов и монастырей Башкирии. В епархии отметили, что до начала прошлого века в регионе было около десятка викарных архиепископов управлявших более чем 800 приходами. Сейчас православных храмов 285.

- Количество приходов увеличивается, поэтому владыке понадобилось присутствие викария, - рассказали в епархии.

Районы, отходящие под управление викарного архиепископа, пока не определены. Также неизвестно почему понадобился отдельный надзор за северными церквями, и какие задачи поставлены перед еще не рукоположенным бирским архиепископом.

- В нынешнем назначении не стоит искать скрытого смысла, ни о каком двоевластии в епархии не может быть и речи, - говорит референт управляющего уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Вероятно, будет усилена работа приходами, но в какой части это известно пока только преосвященному.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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