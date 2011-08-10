Назначение викарного архиепископа в РБ сорвалось из-за болезни патриарха Кирилла

Священный синод РПЦ на заседании в Киеве одобрил просьбу архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона о назначении в Башкирию викария (помощника по управлению приходами) с титулом «Бирский» для надзора за храмами на севере республики. Соответствующий указ уже опубликован на сайте патриархии. Он станет первым викарием в республике после большевистской революции. Как рассказал «МКС» пресс-секретарь епархии Дмитрий Кондрашов, новым викарием стал архимандрит и кандидат богословия Николай (Субботин), нынешний секретарь правящего архиепископа.