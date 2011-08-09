В Башкирии уже 18,5 тыс. катеров

По данным инспекции сегодня в республике зарегистрировано 18564 судна, это лодки, катера, катамараны, и даже водные мотоциклы. Возраст 5000 плавательных средств не могут определить даже специалисты, а 11,7 тысяч «посудин» зарегистрированы в 2000-х годах прошлого века, когда на реках и водохранилищах начали появляться дорогие катера.