В Башкирии уже 18,5 тыс. катеров

- Вот, например, Павловка – от берега до берега километр, глубина
Глава ГИМС заметил, что в Башкирии утонуло уже немало известных людей и влиятельных бизнесменов, которые пренебрегли банальными правилами безопасности в управлении лодками.
По данным инспекции сегодня в республике зарегистрировано 18564 судна, это лодки, катера, катамараны, и даже водные мотоциклы. Возраст 5000 плавательных средств не могут определить даже специалисты, а 11,7 тысяч «посудин» зарегистрированы в 2000-х годах прошлого века, когда на реках и водохранилищах начали появляться дорогие катера.
- До сих пор используются мотоботы и легкие катера 50-60 годов выпуска прошлого века, однако их техническое состояние не вызывает опасений, - говорит г-н Карась. - Они приписаны к крупным промышленным предприятиям, которые заботятся об их состоянии.
Дмитрий КОЛПАКОВ.