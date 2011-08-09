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В Башкирии уже 18,5 тыс. катеров

10 августа 2011, 01:49
Глава госинспекции по маломерным судам Башкирии Сергей Карась предупредил, что в республике немало мест, где даже мелкие суденышки могут повторить судьбу «Булгарии», особенно если их владельцы не умеют управлять плавательным средством в шторм.

- Вот, например, Павловка – от берега до берега километр, глубина 33 метра, или Нугушское водохранилище – 25 километров от плотины до слияния рек Урюк с Нугушом, и ширина десять км, глубина 23 метра, - заметил г-н Карась. - Опасность таится на Аслы-Куле – ширина 5 километров, здесь очень высокая волна во время шторма.

Глава ГИМС заметил, что в Башкирии утонуло уже немало известных людей и влиятельных бизнесменов, которые пренебрегли банальными правилами безопасности в управлении лодками.

По данным инспекции сегодня в республике зарегистрировано 18564 судна, это лодки, катера, катамараны, и даже водные мотоциклы. Возраст 5000 плавательных средств не могут определить даже специалисты, а 11,7 тысяч «посудин» зарегистрированы в 2000-х годах прошлого века, когда на реках и водохранилищах начали появляться дорогие катера.

- До сих пор используются мотоботы и легкие катера 50-60 годов выпуска прошлого века, однако их техническое состояние не вызывает опасений, - говорит г-н Карась. - Они приписаны к крупным промышленным предприятиям, которые заботятся об их состоянии.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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