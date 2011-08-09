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Среди иностранных студентов затесались обезьяна и питон

10 августа 2011, 01:32
Сегодня в республиканских вузах науку постигают ребята из США, Англии, Италии, Колумбии, Эквадора, Перу, Индии, Кении, Монголии и многих других стран. Молодые люди, приехавшие учиться в Уфу из-за границы, объединяются в студенческие союзы, проводят мероприятия и даже тематические вечеринки в ночных клубах. Не так давно в парке имени Якутова прошел очередной международный студенческий фестиваль культур.

Международные выходные стали неофициальным экзаменом для уфимских школьников. В Уфу специально по случаю праздника прибыли студенты из Малайзии, Индии, Китая, США. Столько оттенков цвета кожи в одном месте видеть еще не приходилось. Индийские студенты привезли украшения, от колумбийцев гости получили сувениры с символикой страны, а студенты из Тайваня подарили песню. Но больше всего гостям понравилось арахисовое масло – лакомством угощали всех желающих. Некоторых пришедших дегустация вдохновила на кулинарные подвиги.

- Здорово, что, не выезжая из республики, можно познакомиться с культурами разных народов и их представителями, - говорит уфимская студентка Алия Зарипова. – Побывав здесь, я как будто совершила кругосветное путешествие.

Интересно, что на празднике присутствовали и другие заморские гости – обезьяна и удав, которые сделали вечер еще экзотичнее.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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