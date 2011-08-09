Среди иностранных студентов затесались обезьяна и питон

Международные выходные стали неофициальным экзаменом для уфимских школьников. В Уфу специально по случаю праздника прибыли студенты из Малайзии, Индии, Китая, США. Столько оттенков цвета кожи в одном месте видеть еще не приходилось. Индийские студенты привезли украшения, от колумбийцев гости получили сувениры с символикой страны, а студенты из Тайваня подарили песню. Но больше всего гостям понравилось арахисовое масло – лакомством угощали всех желающих. Некоторых пришедших дегустация вдохновила на кулинарные подвиги.