По предварительным итогам башкирских праймериз, в первых строчках – Хамитов и Толкачев

Искусство выбирать
На самом деле трудно поверить, что все 123 человека, участвующие в республиканских праймериз и выступившие на 17 площадках в Башкирии (каждый кандидат обязан провести не менее пяти встреч с избирателями), окажутся в заветном списке – от республики в парламент пройдут не более 15 человек. Их имена с высокой долей вероятности уже можно назвать сегодня. Например, нынешнего председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, который баллотируется от Башкирии во второй раз и уверен, что не оставит парламент. Причем в башкирском списке могут оказаться и кандидаты, выдвинутые федералами, так что шансы у сотни людей, добросовестно выступавших перед выборщиками, весьма скромные.
Тем не менее, организаторам праймериз удалось добиться главного – кандидаты, объехав несколько городов, узнавали друг друга в лицо и испытывали некий дух соперничества. И, надо сказать, каждый из них уверен, что именно он попадет в заветный список, а шансы его велики.
Например, среди кандидатов три яркие женщины – нынешняя депутатка Госдумы Салия Мурзабаева, выдающаяся спортсменка Рима Баталова и руководительница клиники «Мать и дитя» и одновременно родительница трех отпрысков Эльза Фазлыева. В Нефтекамске, где на предварительном голосовании присутствовал и глава Башкирии Рустэм Хамитов, именно эти три дамы держали речь первыми.
- Те, кто выступал перед президентом, точно пройдут, - зашептались в зале. – В списке обязательно должны быть женщины.
- Но не более одной, - осадили сплетников знающие люди. – На прошлых выборах в списке осталась одна Салия Мурзабаева.
- Значит, в этот раз она не пройдет, - делают ставки кандидаты, и действо, планировавшееся как имитация соревнований перед выборами в Госдуму, для всех присутствующих расцвечивается азартом.
Интересен и сам список людей, участвовавших в предварительном голосовании. Например, туда вошли многие представители чиновничества – сразу три вице-премьера: Зугура Рахматуллина, Фидус Ямалтдинов и Анвар Махмутов, замминистра культуры Камиля Давлетова, замглавы президентской администрации Виктор Пчелинцев и советник президента Николай Курапов.
В списке праймериз - действующие функционеры из «Единой России»: руководитель исполкома башкирского отделения партии Рустам Ишмухаметов, его зам Ринат Мигранов, член исполкома Рустэм Ахмадинуров и исполнительный директор школы российской политики Арсен Нуриджанов.
Мечтают снова попасть в Госдуму и действующие депутаты Рамиль Искужин, Мурат Киекбаев, Иршат Фахритдинов, Салия Мурзабаева, Алексей Сабадаш, Марсель Юсупов, Андрей Назаров, Ильдар Гималетдинов и Александр Фурман.
От уфимского горсовета отметились его председатель Ирек Нигматуллин и его заместительница Ольга Одинокова.
В списке от «Единой России» присутствовали и представители федеральных ведомств - глава управления антимонопольной службы Зульфира Акбашева, главный федеральный инспектор по РБ Петр Капишников, руководитель отделения пенсионного фонда в РБ Фоат Хантимеров, председатель Верховного суда Михаил Тарасенко. А также делегированные в парламент от республиканских структур – спикер Курултая Константин Толкачев, руководитель нацбанка Рустэм Марданов, полпред Башкирии в Санкт-Петербурге Риф Сахабутдинов.
Нынешний замминистра сельского хозяйства России, а в недавнем прошлом «аграрный» вице-премьер Башкирии Шамиль Вахитов попал в список от ассоциации крестьянских хозяйств.
Засветились во всенародном голосовании и «крепкие хозяйственники» - директор УМПО Александр Артюхов, руководитель уфимского аэропорта Рамиль Тимергазин, гендиректор «Башспирта» Николай Князев и известный бизнесмен-меценат Алексей Щербацкий. Корпус высшей школы представлен ректором УГАЭС Александром Дегтяревым и ректором педагогического университета Раилем Асадуллиным.
Неожиданно появление политических мастодонтов, например, бывшего министра экономических связей Бориса Колбина, теперь входящего в управленческую верхушку республиканских «динороссов», а также экс-главы министерства по культуре и национальной политике Халяфа Ишмуратова, выдвинутого всемирным курултаем башкир, известного редактора, а сегодня пенсионера Марселя Кутлугалямова, лидера подзабытого уже движения «Русь» Анатолия Дубовского. Так что есть еще порох в пороховницах и у ветеранов башкирской политики.
Журналистский цех представляли главред газеты «Республика Башкортостан» Татьяна Сырвачева и телеведущий главной кнопки Башкирии Азамат Саитов.
Интересно, что среди выборщиков бытует мнение, что в Госдуме окажутся те, кто сегодня по каким-либо причинам не может покинуть свой пост, но сдвинуть этого человека властям очень хочется. И российский парламент становится этакой ссылкой для значительных, но неудобных личностей.
В Госдуме остановка?
Выступление перед выборщиками Павла Качкаева, на наш взгляд, оказалось самым разумным и объективным – градоначальник просто рассказал, с какими проблемами, связанными с реализацией закона «О местном самоуправлении», он сталкивался на посту мэра, и каким образом эти законодательные овраги можно устранить, если обладать мандатом депутата Госдумы.
- Главное не красиво говорить, а делать, - заметил в конце своего спича г-н Качкаев, почему-то ехидно посмотревший в сторону еще одного кандидата в российский парламент, делегированного «Народным фронтом», Рамиля Бигнова. Председатель общественного движения «Татары Башкортостана» г-н Бигнов, «выпивший» в свое время много крови у мэра города по поводу узаконивания здания татарской гимназии, сделал вид, что выпад градоначальника не заметил.
Говорят, что мэр точно пройдет в Госдуму, так как согласился на почетную пенсию в парламенте, а вот у Рамиля Бигнова шансы не такие высокие – он затеял в Белорецке строительство металлургического комплекса, и вряд ли его «отпустят».
Предварительное голосование как в Уфе, так и в Нефтекамске, и в Сибае собрало весь политический бомонд Башкирии. И только ради этого многим из политических звезд стоило поучаствовать в праймериз. Например, действующего депутата Госдумы Андрея Назарова в Сибае встретили овациями – Андрей Геннадьевич родом из Зауралья, а в Нефтекамске парламентарий стушевался и не сумел донести до выборщиков свою программу. В Стерлитамаке рукоплескали паралимпийскому чемпиону Иреку Зарипову, и уж что говорить о бывшем мэре второго по величине города региона Спартаке Ахметове – его народ был готов носить на руках, что явно не случилось бы в Сибае, где вряд ли наслышаны о Спартаке Галеевиче.
- Случайных людей здесь нет, - заверил нас Арсен Нуриджанов. – Даже те, кто не пройдет в списки, останутся в кадровом резерве республики.
По словам ответственного координатора общероссийского Народного фронта в РБ Александра Дегтярева, по предварительным итогам лидером башкирского праймериз стал президент региона Рустэм Хамитов. Что, впрочем, и неудивительно, ведь побывавший на предварительных голосованиях президент постарался донести до «уполномоченных» свою программу развития Башкирии.
- У меня только одно на душе – как нам сделать республику процветающей, - признался г-н Хамитов выборщикам Нефтекамска. И рассказал о массе проблем, которые сегодня существуют в регионе, в том числе из-за некомпетентных руководителей – «мы не умеем выбивать деньги и ресурсы из федерального центра».
- Поэтому в Госдуме нам нужны злые и зубастые депутаты, которые могли бы ежедневно защищать интересы республики, - сказал Рустэм Закиевич.
- Я очень зубастый, - тут же заявил в сторону президента РБ Владимир Поцяпун, трудящийся в госкорпорации «Росатом» и явно постоянно в Башкирии не проживающий.
- Этот точно пройдет, - зашептались в зале. – А иначе, зачем он из Москвы приехал в Нефтекамск? Его уже точно включили «в центре» в башкирский список.
Про зубастость г-на Поцяпуна Рустэм Хамитов предпочел не услышать.
Если верить предварительным итогам праймериз, следующими за башкирским президентом по популярности идут Константин Толкачев, Павел Крашенинников, Зугура Рахматуллина, Павел Качкаев, Александр Дегтярев, Марсель Юсупов, Анвар Махмутов, Андрей Назаров, Михаил Тарасенко. Возможно, это и есть те имена в настоящем списке, о которых мы говорили в начале, включая Павла Крашенинникова.
После завершения праймериз по его итогам определят персоналии, которые и в самом деле пройдут в Госдуму РФ, если «Единая Россия» наберет должное число голосов.
Антонина ЧЕСНОКОВА.