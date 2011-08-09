По предварительным итогам башкирских праймериз, в первых строчках – Хамитов и Толкачев

Общенародное предварительное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» и «Народного фронта» проходит по всей стране. Определение лидеров, которые войдут в списки правящей партии и будут бороться за места в российском парламенте, назвали иностранным словом праймериз. На самом деле все собрания, где будущие народные избранники выступали перед избирателями (здесь их называют выборщиками или уполномоченными), напоминали форумы эпохи гласности, объявленной Михаилом Горбачевом в конце 80-х. Хотя бы потому, что в одном зале собирались функционеры, чиновники и неформальные лидеры (в основном, они представлены «Народным фронтом»), и каждый рассказывал, что он хотел бы изменить в законодательной жизни страны. Хотя многие выступающие не всегда понимали, что уже можно говорить, а что еще нельзя. Функционеры читали дельные предложения по бумаге, лидеры сотрясали воздух эмоциями, но и те, и другие уверены, что участвовали в действе, которое приведет их в Госдуму. Выборщики по итогам выступления отмечали в бюллетенях особо понравившуюся фамилию из 123.