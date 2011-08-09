Эдвард Мурзин: «Объективность подсчета голосов праймериз вызывает сомнения»

- В понедельник я в качестве наблюдателя побывал в ДК Машиностроителей в Уфе, где проходило очередное предварительное голосование, - рассказывает г-н Мурзин. – И первое, что спросил у членов президиума, присутствуют ли при подсчете голосов независимые наблюдатели, как это бывает на выборах, и можно ли поприсутствовать при подсчете? Мне ответили, что по правилам проведения праймериз посторонние люди при подведении итогов присутствовать не должны. Весь зал засмеялся, поскольку профанация этого мероприятия стала для всех очевидна.
Также Эдвард Мурзин полагает, что при подведении предварительных итогов праймериз возможны фальсификации голосов выборщиков.
- Наблюдатели рассказывают, что люди приходят на предварительное голосование со списком фамилий, которые следует отметить в бюллетенях, - возмущается общественник. - Как получается, что наибольшее количество голосов получают люди, которые на праймериз не приезжают, и в Башкирии их вообще не знают? Вот, например, вице-президент «Опоры России» Виктор Климов – кто он и как попал в башкирский список? Но он получает на каждом праймериз около 50% голосов выборщиков. В то время, когда кандидаты, которые реально выступают перед людьми, и их имена отлично известны в республике, набирают гораздо меньше голосов.
По словам г-на Мурзина, «необходимо срочно спасать праймериз».
- Нужно сделать предварительное голосование максимально открытым, иначе праймериз в республике провалится, - уверен Эдвард. - Необходимо присутствие независимых наблюдателей и даже прессы при подсчете голосов. Поскольку именно в момент подведения итогов возможны различные правонарушения. Не удивлюсь, если коррекция результатов праймериз происходит там, «куда посторонние лица не допускаются».
Между тем, по наблюдениям г-на Мурзина, в рядах сторонников «Народного фронта» уже появилось недовольство происходящим.
- Мне было неприятно наблюдать, как представители общественной организации возмущались процедурой подсчета голосов и грозились покинуть «Народный фронт», если ситуация не изменится.
При этом общественник уверен, что глава республики Рустэм Хамитов вправе вмешаться в механизм проведения праймериз и создать оптимальные условия для всех участников предварительного голосования.
- Президент РБ всегда призывает к открытости власти и общественных процессов, и я уверен, что он не в курсе, что на самом деле творится на башкирских праймериз, - заключает г-н Мурзин.