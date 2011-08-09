Эдвард Мурзин: «Объективность подсчета голосов праймериз вызывает сомнения»

- Наблюдатели рассказывают, что люди приходят на предварительное голосование со списком фамилий, которые следует отметить в бюллетенях, - возмущается общественник. - Как получается, что наибольшее количество голосов получают люди, которые на праймериз не приезжают, и в Башкирии их вообще не знают? Вот, например, вице-президент «Опоры России» Виктор Климов – кто он и как попал в башкирский список? Но он получает на каждом праймериз около 50% голосов выборщиков. В то время, когда кандидаты, которые реально выступают перед людьми, и их имена отлично известны в республике, набирают гораздо меньше голосов.