Чиновник, раздававший землю в заповеднике, может быть оштрафован на 18 млн рублей

Он подделал выписку из решения президиума Алгинского сельсовета о выделении жителю Альшеевского района участка в деревне Купоярово на основании того, что здесь жили его предки. Понятно, что никаких родственников, проживающих в природоохранной зоне, мужчина не имел, именно за подделку документов он и принес сельскому начальнику 200 тысяч рублей. При передаче денег чиновника задержали.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, руководителю села Алга предъявлено обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса – за получение взятки в крупном размере и служебный подлог. Если Давлекановский суд признает чиновника виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы или штраф в девяностократном размере от суммы взятки.