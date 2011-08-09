Чиновник, раздававший землю в заповеднике, может быть оштрафован на 18 млн рублей

Он подделал выписку из решения президиума Алгинского сельсовета о выделении жителю Альшеевского района участка в деревне Купоярово на основании того, что здесь жили его предки. Понятно, что никаких родственников, проживающих в природоохранной зоне, мужчина не имел, именно за подделку документов он и принес сельскому начальнику 200 тысяч рублей. При передаче денег чиновника задержали.