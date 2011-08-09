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Чиновник, раздававший землю в заповеднике, может быть оштрафован на 18 млн рублей

10 августа 2011, 01:47
Сразу по двум статьям уголовного кодекса ответит перед законом 52-летний руководитель сельсовета в селе Алга Давлекановского района Башкирии. Сельского начальника поймали на взятке в 200 тысяч рублей – за эти деньги он пообещал 29-летнему предпринимателю предоставить участок на берегу озера Аслы-Куль. Чиновник отлично знал, что не имеет права распределять землю на особо-охраняемой природной территории, но придумал, как обойти закон.

Он подделал выписку из решения президиума Алгинского сельсовета о выделении жителю Альшеевского района участка в деревне Купоярово на основании того, что здесь жили его предки. Понятно, что никаких родственников, проживающих в природоохранной зоне, мужчина не имел, именно за подделку документов он и принес сельскому начальнику 200 тысяч рублей. При передаче денег чиновника задержали.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, руководителю села Алга предъявлено обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса – за получение взятки в крупном размере и служебный подлог. Если Давлекановский суд признает чиновника виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы или штраф в девяностократном размере от суммы взятки.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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