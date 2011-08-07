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За избиение плеткой уфимцы, попавшие в секту, платили немалые деньги

7 августа 2011, 23:26
Деятельность религиозной общины, а по сути тоталитарной секты, пресекли башкирские милиционеры. Сектанты называли себя приверженцами движения «Орда», родственного казахстанскому объединению «Ата Жолы», запрещенного в этой стране судом. Служители Фемиды Казахстана посчитали, что «деятельность секты подрывает здоровье граждан и основы государства», после того, как стало известна история женщины, умершей от отравления уксусом в результате назначенного «ордынцами» лечения.

Несчастная сжигала себе внутренности и запрещала дочерям вызывать медицинскую помощь. Сектанты перебрались в Уфу, арендовали частный дом в микрорайоне Нижегородка и стали вербовать сторонников в Башкирии.

По мнению специалистов, у многих из тех, кто причастился к « Орде», серьезно нарушена психика, им требуется помощь настоящих врачей-психотерапевтов. После заявлений родственников в полицию оккультная организация попала в поле зрения оперативников республиканского МВД.

Приверженцы «Орды» обещали вновь обращенным адептам «очищение», исцеление от любых недугов, и даже посвящение в ранг «святых». За обряд очищения требовалось заплатить немалую сумму и после этого по спине вновь прибывших ордынцев проходились кожаной плеткой под заунывную молитву.

После первого этапа «лечения» следовал еще более важный - поездка по так «святым» местам, гробницам, расположенным в России и Казахстане. За отказ членов организации запугивали различными заболеваниями, несчастными случаями с родственниками и даже смертью. И естественно, многие под страхом за себя и своих близких соглашались. По дороге спать не давали никому, заставляли усердно молиться. На «святом» месте совершался обряд жертвоприношения, обязательно оставлялась «саадака» - деньги.

Как установили полицейские, эти поездки не бесплатны. Уже в ходе посещения «сеансов лечения» человеку вдалбливалась мысль о необходимости «добровольных пожертвований», которые вносятся регулярно.

- Людям внушалась идея привлечения новых членов в «Орду», отказ от родственных связей, лечения в медицинских учреждениях, - комментирует начальник отдела по противодействию религиозному экстремизму центра противодействия экстремизму МВД по РБ Рустам Садретдинов.

Под действием дурман-травы, молитв, вводящих в транс, многие члены организации бросали семьи, забывали о детях. Более шестидесяти уфимцев начали верить в свою святость и сами стали врачевать от недугов, привлекая людей и зарабатывая деньги организаторам «Орды». Людям внушали, что они пророки и обладают целебным даром. За их же деньги из людей делали «святых».

Однако некоторые уфимцы себя пострадавшими не считают и слепо верят в искренность намерений организаторов. Нашлись среди них и те, кто защищает «Орду», как «правильное» движение.

– Уголовное дело возбуждено по факту создания и организации религиозного объединения с применением насилия отказом от исполнения гражданских обязанностей и причинением вреда здоровью, - об этом рассказал старший следователь ЦМСО СУ СК РФ по РБ Ильдар Шаймухаметов.

В скором времени руководитель башкирского филиала «Орды» ответит перед законом за свои проповеди, а о методах исцеления ему доведется рассказать федеральному судье.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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