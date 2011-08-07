За избиение плеткой уфимцы, попавшие в секту, платили немалые деньги

После первого этапа «лечения» следовал еще более важный - поездка по так «святым» местам, гробницам, расположенным в России и Казахстане. За отказ членов организации запугивали различными заболеваниями, несчастными случаями с родственниками и даже смертью. И естественно, многие под страхом за себя и своих близких соглашались. По дороге спать не давали никому, заставляли усердно молиться. На «святом» месте совершался обряд жертвоприношения, обязательно оставлялась «саадака» - деньги.