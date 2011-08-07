В Башкирию направили 3 миллиона железных червонцев

Ко всему прочему повысились цены на товары в магазинах шаговой доступности, которые аккумулируют основную массу мелочи. Многие продукты, стоившие до десяти рублей, подорожали на рубль-два, соответственно обострился дефицит десятирублевок. К тому же большинство магазинчиков заказывали в банках деньги в купюрах по 50 рублей и к десяткам почти не имели интереса. Сейчас же коммерческие банки просто не могут влить в розницу достаточное количество разменных денег, их просто не хватает на всех.