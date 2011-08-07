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В Башкирию направили 3 миллиона железных червонцев

7 августа 2011, 23:30
Нацбанк Башкирии признал нехватку в розничной сети монет и банкнот достоинством в десять рублей. Ранее монетарные власти проводили постепенный вывод из обращения бумажных десятирублевок с заменой их на новые монеты, однако бумажные деньги успели изъять из оборота до того, как туда влили достаточное количество «мелочи». По словам пресс-секретаря НБ РБ Гульназ Абузаровой, технический разрыв скоро будет сокращен, только в первом квартале этого года было в республику отправлено 30 миллионов рублей в монетах.

Как утверждает г-жа Абузарова, в республике на руках у населения 180 миллионов рублей в монетах и 160 миллионов рублей в банкнотах достоинством в 10 рублей.

- Можно сказать, что физическая обеспеченность монетами соблюдается, однако проблема их нехватки все-таки существует, - говорит Гульназ Абузарова. – В нацбанк поступают обращения из торговли с просьбой повлиять на ситуацию и повысить доступность разменной монеты.

По мнению специалистов, червонцев не хватает по нескольким причинам. Во-первых, десятирублевые монеты большей частью осели в копилках населения и потеряли свою денежную функцию, во-вторых, многие десятирублевки сопровождались серией «Города России», и коллекционеры-нумизматы изъяли их из оборота. В-третьих, монеты никогда не возвращаются в кассы банков, в отличие от банкнот, проходящих полный цикл, а значит, финансовая система не может регулировать потоки разменной мелочи.

Ко всему прочему повысились цены на товары в магазинах шаговой доступности, которые аккумулируют основную массу мелочи. Многие продукты, стоившие до десяти рублей, подорожали на рубль-два, соответственно обострился дефицит десятирублевок. К тому же большинство магазинчиков заказывали в банках деньги в купюрах по 50 рублей и к десяткам почти не имели интереса. Сейчас же коммерческие банки просто не могут влить в розницу достаточное количество разменных денег, их просто не хватает на всех.

- Нацбанк обращается с просьбой к населению не накапливать «десятки», а активно ими пользоваться, - говорит г-жа Абузарова. - Надеемся что к концу года ситуация с разменными монетами стабилизируется.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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