Уфимского путешественника утомили тихоокеанские вулканы

- Когда едешь на велосипеде, особенно в гору, каждые сто граммов – в тягость, поэтому от лишних вещей безжалостно избавляемся, - признается путешественник. - Понятно, что здесь не до сувениров, но я не утерпел и кое-что приобрел. Например, мачете, купленный у сальвадорского крестьянина, пришелся как нельзя кстати: мы использовали его, чтобы колоть кокосы, расчищать дорогу от зарослей.