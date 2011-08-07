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Уфимского путешественника утомили тихоокеанские вулканы

7 августа 2011, 23:13
Писатель и путешественник Камиль Зиганшин из столицы Башкирии вернулся из кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли». Участники стартовали 19 февраля из Москвы, планируя за 900 дней непрерывного пути взойти на самые значительные вулканы тихоокеанского вулканического кольца. Камиль Зиганшин прервал маршрут и возвратился в столицу Башкирии. За 130 дней в составе экспедиции уфимец успел побывать в десяти странах, преодолев свыше двадцати тысяч километров.

- Чего скрывать: я немного устал, мне требуется восстановить свои силы, - признался путешественник. - Все-таки в группе я самый старший. И если поначалу я старался не отставать от молодежи, со временем это стало тяжелее.

Была и другая причина: Камиля Фарухшиновича пригласили на вручение литературной премии имени Шишкова за роман «Золото Алдана».

- К тому же я уже бывал в Перу, Чили и Аргентине, куда пролегает путь нашей экспедиции.

Большую часть пути участники экспедиции передвигались на американском внедорожнике, который удалось купить на Аляске всего за две тысячи долларов. Сейчас ребята пересели на велосипеды. По Аляске путешественники также ездили на снегоходах и на лыжах. Морская часть пути будет проходить на яхте катамаранного типа.

- К экспедиции я планирую примкнуть у мыса Горн, - рассказал уфимец. – Это произойдет осенью.

Помимо продуктов, одежды и палаток, участники экспедиции везут видеотехнику и множество необходимых приборов.

- Когда едешь на велосипеде, особенно в гору, каждые сто граммов – в тягость, поэтому от лишних вещей безжалостно избавляемся, - признается путешественник. - Понятно, что здесь не до сувениров, но я не утерпел и кое-что приобрел. Например, мачете, купленный у сальвадорского крестьянина, пришелся как нельзя кстати: мы использовали его, чтобы колоть кокосы, расчищать дорогу от зарослей.

Камиль Зиганшин вспомнил случай в горах Гватемалы, когда на россиян чуть не напали местные бандиты. Они ранили охранника природного парка, а наши путешественники его спасли, доставив на носилках в деревню. Там их встретили, как героев.

Из-за грозящих опасностей участники экспедиции решили объехать Колумбию, хотя страна входила в первоначальный маршрут.

– Радует, что в странах Центральной и Южной Америки очень хорошо относятся к русским. А на Аляске нам здорово помогли семьи староверов. Вот у кого можно поучиться любви к своей родине, русскому языку и культуре. Давние традиции они сохраняют свято.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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