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Салоны, покупающие украденные телефоны, могут заплатить штраф в 100 тысяч рублей

7 августа 2011, 23:40
В понедельник вступил в силу республиканский закон «Об охране общественного порядка». Вместе с законом о тишине он дополняет республиканское административное законодательство. Помимо шума ночью, к нарушениям общественного порядка в Башкирии относятся заведомо ложное сообщение ребенком в возрасте до 14 лет об акте терроризма (штраф на родителей в размере 5000 рублей), семейно-бытовое дебоширство (штраф до 5000 рублей), выгул собак без поводков и намордников (штраф до 2000 рублей), приставание к гражданам (штраф до 1000 рублей), бросание посторонних предметов на сцены и стадионы (штраф до 5000 рублей), выкидывание мусора из окон автомобилей на дороги (штраф до 1000 рублей) и выжигание растительности (штраф до 5000 рублей).

О других видах административных правонарушений мы подробно рассказывали в публикации «Жителей Башкирии подвели под статью». Кроме того, республиканский закон «Об охране общественного порядка» запрещает скупщикам бывших в употреблении сотовых телефонов и навигаторов брать их на реализацию «без документов на указанное имущество, подтверждающих его приобретение законным способом, а также документов, удостоверяющих личность владельца». КоАП РБ предусматривает за такое правонарушение штрафы в гораздо более серьезных размерах: на должностных лиц – 20-30 тысяч рублей, а на организации – 90-100 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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