Салоны, покупающие украденные телефоны, могут заплатить штраф в 100 тысяч рублей

В понедельник вступил в силу республиканский закон «Об охране общественного порядка». Вместе с законом о тишине он дополняет республиканское административное законодательство. Помимо шума ночью, к нарушениям общественного порядка в Башкирии относятся заведомо ложное сообщение ребенком в возрасте до 14 лет об акте терроризма (штраф на родителей в размере 5000 рублей), семейно-бытовое дебоширство (штраф до 5000 рублей), выгул собак без поводков и намордников (штраф до 2000 рублей), приставание к гражданам (штраф до 1000 рублей), бросание посторонних предметов на сцены и стадионы (штраф до 5000 рублей), выкидывание мусора из окон автомобилей на дороги (штраф до 1000 рублей) и выжигание растительности (штраф до 5000 рублей).