Салоны, покупающие украденные телефоны, могут заплатить штраф в 100 тысяч рублей

О других видах административных правонарушений мы подробно рассказывали в публикации «Жителей Башкирии подвели под статью». Кроме того, республиканский закон «Об охране общественного порядка» запрещает скупщикам бывших в употреблении сотовых телефонов и навигаторов брать их на реализацию «без документов на указанное имущество, подтверждающих его приобретение законным способом, а также документов, удостоверяющих личность владельца». КоАП РБ предусматривает за такое правонарушение штрафы в гораздо более серьезных размерах: на должностных лиц – 20-30 тысяч рублей, а на организации – 90-100 тысяч рублей.