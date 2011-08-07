Бывший помощник бывшего премьера Башкирии может попасть за решетку на 10 лет

Госсоветник потребовал эти средства у местных бизнесменов за то, что он "завел" их в несколько высокопоставленных кабинетов в башкирском Минздраве, где предпринимателям якобы пообещали обеспечить победу в конкурсах на поставку медицинского оборудования в поликлиники и больницы республики. В самом Минздраве отрицают, что раздавали такие обещания, утверждают, что приняли по звонку Абдрахманова людей, но разговор шел ни о чем.
Как бы там ни было, по словам тогдашнего начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями Юрия Черницева, Талгат Абдрахманов злоупотреблял «телефонным правом» и, пользуясь своим статусом помощника председателя правительства РБ, «сводил» нужных людей, организуя встречи коммерческих структур с должностными лицами, от которых зависели результаты тендера.
В частности, у следствия есть доказательства, что криминальная парочка уже получила от этой фирмы 100 тысяч рублей за содействие в конкурсе на заключение госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ в санатории в Аскинском районе. Но обещания не сдержали, и бизнесменам пришлось обращаться в милицию.
Сам Талгат Абдрахманов виновным себя не считает, и уверен, что «его подставили в надежде выйти на бывшего премьера Башкирии Раиля Сарбаева». В МВД по РБ «охоту на ведьм, связанную со сменой власти» отрицали, и уверяли, что «Абрахманов пойман с поличным и политические мотивы тут не причем».
Абдрахманов и Мамедов обвиняются в мошенничестве, потому что, по мнению следствия, «в должностные обязанности помощника премьер-министра не входило выделение бюджетных средств и, по сути, обвиняемый, вымогая деньги, вводил в заблуждение потерпевших, обещая им «решение вопроса».
В случае, если суд признает вину бывшего высокопоставленного чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы.