Бывший помощник бывшего премьера Башкирии может попасть за решетку на 10 лет

Госсоветник потребовал эти средства у местных бизнесменов за то, что он "завел" их в несколько высокопоставленных кабинетов в башкирском Минздраве, где предпринимателям якобы пообещали обеспечить победу в конкурсах на поставку медицинского оборудования в поликлиники и больницы республики. В самом Минздраве отрицают, что раздавали такие обещания, утверждают, что приняли по звонку Абдрахманова людей, но разговор шел ни о чем.