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Яндекс запустит над Уфой дирижабль

4 августа 2011, 02:54
На этой неделе крупнейший российский поисковик Яндекс намерен запустить в небе над столицей Башкирии беспилотный дирижабль в рамках презентации своего нового картографического сервиса, о котором в компании пока ничего не сообщают.

Как рассказала «МКС» пресс-секретарь Яндекса Элина Ставиская, аэростат запустят с поля стадиона «Динамо». Однако куда и по какому маршруту он полетит, г-жа Ставиская сообщить отказалась, отметив только, что полет беспилотника согласован с аэронавигационной службой уфимского аэропорта. Как отметили в Яндексе, полет дирижабля должен стать неожиданностью для горожан, однако в компании переживают из-за погодных условий, которые могут помешать запуску аэростата.

- Это наблюдательный дирижабль длиной 12 метров, оснащенный видеокамерой, - отметила Элина Ставиская. – По его приземлению мы устроим пресс-конференцию о новом сервисе Яндекса на поле стадиона.

Ориентировочно полет аэростата назначен на четверг.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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