Яндекс запустит над Уфой дирижабль

Как рассказала «МКС» пресс-секретарь Яндекса Элина Ставиская, аэростат запустят с поля стадиона «Динамо». Однако куда и по какому маршруту он полетит, г-жа Ставиская сообщить отказалась, отметив только, что полет беспилотника согласован с аэронавигационной службой уфимского аэропорта. Как отметили в Яндексе, полет дирижабля должен стать неожиданностью для горожан, однако в компании переживают из-за погодных условий, которые могут помешать запуску аэростата.