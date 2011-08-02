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В Уфе пройдут мастер-классы от европейских хореографов

2 августа 2011, 23:20
С 8 по 13 августа в Уфе состоится I Международный фестиваль современной хореографии «Формат Уфа-2011». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от хореографов из Санкт-Петербурга, а также Великобритании, Испании и Финляндии. На мастер-классы приглашаются все, кто хочет узнать новые направления современной хореографии, а также повысить уровень своей танцевальной подготовки.

Тренинги пройдут по следующим направлениям: джаз-модерн, контемпорари, афро-контемпорари ска/еврокрашинг, йога. Для детей будут проведены специальные мастер-классы по африканскому танцу.

Итогом фестиваля станет Вечер современной хореографии, который состоится 13 августа на сцене ДК «Нефтяник». На Вечере будут показаны номера, поставленные европейскими хореографами. После окончаниф мастер-классов всем участникам будут выданы сертификаты, заверенные министерством культуры РБ.

Организатор фестиваля - английская компания Art Project FORMAT A1. Все подробности - на сайте www.apfa1.com и по телефону 8 9177784750

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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