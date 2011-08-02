В Уфе пройдут мастер-классы от европейских хореографов

Тренинги пройдут по следующим направлениям: джаз-модерн, контемпорари, афро-контемпорари ска/еврокрашинг, йога. Для детей будут проведены специальные мастер-классы по африканскому танцу.
Итогом фестиваля станет Вечер современной хореографии, который состоится 13 августа на сцене ДК «Нефтяник». На Вечере будут показаны номера, поставленные европейскими хореографами. После окончаниф мастер-классов всем участникам будут выданы сертификаты, заверенные министерством культуры РБ.
Организатор фестиваля - английская компания Art Project FORMAT A1. Все подробности - на сайте www.apfa1.com и по телефону 8 9177784750