В Уфе пройдут мастер-классы от европейских хореографов

С 8 по 13 августа в Уфе состоится I Международный фестиваль современной хореографии «Формат Уфа-2011». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от хореографов из Санкт-Петербурга, а также Великобритании, Испании и Финляндии. На мастер-классы приглашаются все, кто хочет узнать новые направления современной хореографии, а также повысить уровень своей танцевальной подготовки.