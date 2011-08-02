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Уфа готовится принять флаг Международной федерации студенческого спорта

2 августа 2011, 23:59
23 августа в рамках церемонии закрытия XXVI Всемирной летней универсиады 2011 года в китайском городе Шеньчжень состоится официальная церемония передачи флага Международной федерации студенческого спорта Казани. С 1 по 27 сентября запланирована презентация флага в различных регионах России. 1 сентября флаг будет находиться в Удмуртии, 3 сентября - в Пермском крае. Башкирия примет эстафету флага Международной федерации студенческого спорта (FISU) 5 сентября.

После Башкирии флаг будет последовательно передан в Оренбург, Самару, Ульяновск, Саратов, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу, Киров, Владивосток.

На 5 сентября запланированы официальные мероприятия, показательные выступления спортсменов, а также спортивные состязания. В празднике примут участие именитые спортсмены республики, ветераны спорта, студенческая молодежь, активисты молодежных общественных организаций. В проведении мероприятия будут задействованы комитет по физической культуре и спорту администрации Уфы, башкирский институт физической культуры, республиканский студенческий профсоюзный физкультурно-спортивный клуб «Буревестник», СДК «Динамо» и многие другие учреждения спортивной отрасли Башкирии.

Ляйсан САЛИМОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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