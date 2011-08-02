Уфа готовится принять флаг Международной федерации студенческого спорта

На 5 сентября запланированы официальные мероприятия, показательные выступления спортсменов, а также спортивные состязания. В празднике примут участие именитые спортсмены республики, ветераны спорта, студенческая молодежь, активисты молодежных общественных организаций. В проведении мероприятия будут задействованы комитет по физической культуре и спорту администрации Уфы, башкирский институт физической культуры, республиканский студенческий профсоюзный физкультурно-спортивный клуб «Буревестник», СДК «Динамо» и многие другие учреждения спортивной отрасли Башкирии.