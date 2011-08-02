Общественники станут консультировать даже сельсоветы

«В целях привлечения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к обсуждению вопросов, касающихся реализации и защиты прав и свобод граждан при осуществлении местного самоуправления, обеспечения их участия в выработке и принятии решений по вопросам местного значения, и для проведения общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов при органах местного самоуправления могут создаваться общественные консультативно-совещательные органы (общественные советы, общественные комитеты, общественные комиссии, общественные палаты и другие)», - говорится в законе.
Любопытно, что порядок формирования, состав, срок полномочий и формы работы совещательно-консультационной палаты или комиссии при каком-нибудь сельсовете будет определяться не местной властью, а самими общественниками.