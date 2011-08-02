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Общественники станут консультировать даже сельсоветы

3 августа 2011, 00:14
Все уровни власти станут ближе к народу. Если раньше создание консультативно-совещательных органов при местной власти в Башкирии не предусматривалось (общественники помогали только законодательной и исполнительной), то теперь региональный парламент исправил это упущение и внес изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении», новая редакция которого вступила в силу в минувший понедельник.

«В целях привлечения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к обсуждению вопросов, касающихся реализации и защиты прав и свобод граждан при осуществлении местного самоуправления, обеспечения их участия в выработке и принятии решений по вопросам местного значения, и для проведения общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов при органах местного самоуправления могут создаваться общественные консультативно-совещательные органы (общественные советы, общественные комитеты, общественные комиссии, общественные палаты и другие)», - говорится в законе.

Любопытно, что порядок формирования, состав, срок полномочий и формы работы совещательно-консультационной палаты или комиссии при каком-нибудь сельсовете будет определяться не местной властью, а самими общественниками.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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