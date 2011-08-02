Общественники станут консультировать даже сельсоветы

Все уровни власти станут ближе к народу. Если раньше создание консультативно-совещательных органов при местной власти в Башкирии не предусматривалось (общественники помогали только законодательной и исполнительной), то теперь региональный парламент исправил это упущение и внес изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении», новая редакция которого вступила в силу в минувший понедельник.