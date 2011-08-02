Главный коммунальщик Уфы поручился за тротуары – они безопасны для пешеходов

«Сузили тротуары до минимума или даже менее нормы по улицам Цюрупы, Валиди, Чернышевского, Достоевского, Коммунистической и не сделали никакой защиты пешеходов от машин», - написал анонимный автор в блоге президента республики. Однако в мэрии башкирской столицы с этим заявлением не согласились, объяснив, что суженные тротуары не несут никакой опасности людям.
По словам главы управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимира Чернова, людской поток для каждой дорожки рассчитывался индивидуально, с учетом СНиПа П-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».
- В результате проведения работ по капитальному ремонту, расширению улиц и установки бордюрного камня высотой 18-
Дмитрий КОЛПАКОВ.