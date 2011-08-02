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Главный коммунальщик Уфы поручился за тротуары – они безопасны для пешеходов

3 августа 2011, 00:04
В этом году проезжая часть девяти улиц в Уфе стала шире за счет сноса газонов, деревьев и тротуаров, а пешеходные дорожки в некоторых случая сузились до двух метров. Горожане восприняли нововведение в штыки.

«Сузили тротуары до минимума или даже менее нормы по улицам Цюрупы, Валиди, Чернышевского, Достоевского, Коммунистической и не сделали никакой защиты пешеходов от машин», - написал анонимный автор в блоге президента республики. Однако в мэрии башкирской столицы с этим заявлением не согласились, объяснив, что суженные тротуары не несут никакой опасности людям.

По словам главы управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимира Чернова, людской поток для каждой дорожки рассчитывался индивидуально, с учетом СНиПа П-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».

- В результате проведения работ по капитальному ремонту, расширению улиц и установки бордюрного камня высотой 18-20 сантиметров исключается возможность заезда автотранспорта на тротуары, - отметил г-н Чернов. - В настоящее время прорабатывается вопрос установки на тротуарах пешеходных ограждений.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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