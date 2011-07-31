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Российский офис Disney отмечает пятилетие

1 августа 2011, 00:52
История Disney в России началась в 1931 году, когда в Москве состоялся фестиваль американских мультфильмов, и советские зрители впервые познакомились с анимационными творениями Уолта Диснея. С тех пор, герои Disney уже никогда не покидали Россию - вместе с Микки Маусом, Белоснежкой и Бемби выросло не одно поколение зрителей. В 2006 году, спустя 75 лет после первого знакомства зрителей с героями Disney, был открыт российский офис компании.

5 лет – небольшой срок, но даже за столь короткий период удалось достичь очень многого. Вот лишь некоторые из проектов, претворенные в жизнь российским офисом компании Disney:

Кино

- Снят первый российский фильм Disney «Книга Мастеров», который получил восемь международных наград/

- Фильм Disney «Пираты Карибского моря: На странных берегах» занял вторую строчку в списке самых успешных картин за всю историю российского проката, собрав более 63 миллионов долларов/ Кроме того, в десятку самых успешных картин на территории России также вошел фильм Disney «Алиса в Стране Чудес»/

- Герои более 100 анимационных и художественных фильмов заговорили на русском языке.

Медиапроекты и интернет

- Запущен канал Disney, в эфире которого ежедневно идут интересные и познавательные передачи для всей семьи.

- На Первом канале появились программы «Волшебный мир Disney» и «Disney Клуб», благодаря которым телезрители со всей России могут знакомиться с лучшими анимационными и художественными фильмами Disney.

- Запущен сайт disney.ru, самый популярный портал для всей семьи в России.

Звездные визиты

- Микки и Минни Маус шесть раз посещали Россию с официальным визитом.

- Медвежонок Винни два раза посещал Россию с официальным визитом.

- По приглашению Disney Россию посетили популярные голливудские актеры Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, а также легендарный продюсер Джерри Брукхаймер.

- В мае 2011 года в Россию с официальным визитом прибыли герои анимационного фильма Disney/Pixar «Тачки 2» - легендарный гонщик Молния Маккуин, эвакуатор Мэтр и шпион британской разведки Финн МакМисл.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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