Российский офис Disney отмечает пятилетие

5 лет – небольшой срок, но даже за столь короткий период удалось достичь очень многого. Вот лишь некоторые из проектов, претворенные в жизнь российским офисом компании Disney:
Кино
- Снят первый российский фильм Disney «Книга Мастеров», который получил восемь международных наград/
- Фильм Disney «Пираты Карибского моря: На странных берегах» занял вторую строчку в списке самых успешных картин за всю историю российского проката, собрав более 63 миллионов долларов/ Кроме того, в десятку самых успешных картин на территории России также вошел фильм Disney «Алиса в Стране Чудес»/
- Герои более 100 анимационных и художественных фильмов заговорили на русском языке.
Медиапроекты и интернет
- Запущен канал Disney, в эфире которого ежедневно идут интересные и познавательные передачи для всей семьи.
- На Первом канале появились программы «Волшебный мир Disney» и «Disney Клуб», благодаря которым телезрители со всей России могут знакомиться с лучшими анимационными и художественными фильмами Disney.
- Запущен сайт disney.ru, самый популярный портал для всей семьи в России.
Звездные визиты
- Микки и Минни Маус шесть раз посещали Россию с официальным визитом.
- Медвежонок Винни два раза посещал Россию с официальным визитом.
- По приглашению Disney Россию посетили популярные голливудские актеры Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, а также легендарный продюсер Джерри Брукхаймер.
- В мае 2011 года в Россию с официальным визитом прибыли герои анимационного фильма Disney/Pixar «Тачки 2» - легендарный гонщик Молния Маккуин, эвакуатор Мэтр и шпион британской разведки Финн МакМисл.