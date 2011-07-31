Российский офис Disney отмечает пятилетие

История Disney в России началась в 1931 году, когда в Москве состоялся фестиваль американских мультфильмов, и советские зрители впервые познакомились с анимационными творениями Уолта Диснея. С тех пор, герои Disney уже никогда не покидали Россию - вместе с Микки Маусом, Белоснежкой и Бемби выросло не одно поколение зрителей. В 2006 году, спустя 75 лет после первого знакомства зрителей с героями Disney, был открыт российский офис компании.