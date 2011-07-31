Преподаватель вуза пытался съесть взятку

Три по пятьсот заказал себе на обед житель Стерлитамака. Однако фраза эта прозвучала не в баре или ресторане. На глазах оперативников преподаватель одного из престижных вузов попытался избавиться от улик весьма необычным, но довольно распространенным среди взяточников способом – съесть. Однако ответить по всей строгости закона ему все-таки пришлось – делал он это под прицелом видеокамер. Вторая сессия у первокурсницы Алины была уже почти сдана. Вот только контрольную по математике она никак не могла защитить.