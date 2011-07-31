Общественный совет присвоил себе государственные надзорные функции

- В общественном совете, получившем название президентского, не должно быть дилетантов, - поделился с нами после исторического заседания один из чиновников башкирского правительства. - Уже двадцать лет в России существует рыночная экономика, где есть спрос и предложение. Если за этот элеватор давали на тот момент больше, то непременно цена была бы выше семи миллионов, ведь элеватор продавался на открытых конкурсных торгах. Отсюда другой вопрос, если это такой необходимый элеватор нашей башкирской экономики, то почему его довели до банкротства? Ответ прост, как любое неэффективное предприятие «Белебеевский элеватор» не смог удержаться на плаву в век рыночной экономики. Но кто виноват в этом, если это госсобственность, то в первую очередь виновны чиновники, а уж потом директор, коллектив. Но почему члены совета не желают вызывать на ковер тех номенклатурщиков, которые управляли башкирской экономикой в 2000-х годах? Тех, кто осуществлял надзор за госсредствами в виде надзорных органов?