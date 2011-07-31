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Айдар Галимов стал в Башкирии «народным», лишь заняв депутатское кресло

1 августа 2011, 01:05
Популярные исполнители башкирской и татарской эстрады Айдар Галимов и Идрис Калимуллин стали народными артистами Башкортостана. Указ о присуждении этого высокого звания директору театра-студии «Айдар» г-ну Галимову и председателю правления молодежного творческого центра «Сайяр» г-ну Калимуллину подписал президент республики Рустэм Хамитов.

Проникновенный голос звезды татарской и башкирской эстрады Айдара Галимова народ услышал в конце 80-х. Тогда певец стал лауреатом радиоконкурса, посвященного 70-летию Башкирской АССР. Интересно, что поначалу Айдар получил два образования, которые были далеки от его сегодняшней профессии. Исполнитель окончил Уфимский автотранспортный техникум и юрфак БГУ. Лишь позже - музыкальный факультет Казанского педуниверситета.

В начале 90-х Айдар солировал в ансамбле «Азамат», а в 93-м создал театр-студия «Айдар». Сегодня в репертуаре 44-летнего исполнителя более 400 песен на татарском, башкирском, русском, английском, узбекском, турецком языках, десятки из них вошли в золотой фонд татарской и башкирской эстрадной музыки. Вместе с женой Зилей Галимов воспитывает троих детей – Гузель, Айгизу и Данияра.

В 2008 году Айдар стал народным артистом Татарстана. Народная любовь к исполнителю жителей Башкирии была «узаконена» лишь сейчас - спустя три года. Примечательно, что звание артист получил, уже будучи депутатом курултая РБ: в марте он был избран в госсобрание Башкирии от Иглинского избирательного округа, набрав более 86 процентов голосов. Интересно, что заслуженным артистом г-н Галимов сначала стал в Башкирии и только через год – в 96-м - в Татарстане.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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