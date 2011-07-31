Айдар Галимов стал в Башкирии «народным», лишь заняв депутатское кресло

В 2008 году Айдар стал народным артистом Татарстана. Народная любовь к исполнителю жителей Башкирии была «узаконена» лишь сейчас - спустя три года. Примечательно, что звание артист получил, уже будучи депутатом курултая РБ: в марте он был избран в госсобрание Башкирии от Иглинского избирательного округа, набрав более 86 процентов голосов. Интересно, что заслуженным артистом г-н Галимов сначала стал в Башкирии и только через год – в 96-м - в Татарстане.