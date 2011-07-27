Михаил Закомалдин во второй раз занял кресло Игоря Алешина

Глава государства Дмитрий Медведев в среду подписал указ о назначении руководителем башкирского министерства внутренних дел 45-летнего Михаила Закомалдина. До недавнего времени г-н Закомалдин трудился начальником карельского МВД. Интересно, что Михаил Иванович во второй раз занимает министерское кресло после того, как его оставляет Игорь Алешин. А как только Игорь Викторович в конце 2008 года возглавил МВД Башкирии, его бывший карельский зам Михаил Закомалдин в мае 2009-го получил пост главного милиционера этой республики.