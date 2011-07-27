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Михаил Закомалдин во второй раз занял кресло Игоря Алешина

27 июля 2011, 23:15
Глава государства Дмитрий Медведев в среду подписал указ о назначении руководителем башкирского министерства внутренних дел 45-летнего Михаила Закомалдина. До недавнего времени г-н Закомалдин трудился начальником карельского МВД. Интересно, что Михаил Иванович во второй раз занимает министерское кресло после того, как его оставляет Игорь Алешин. А как только Игорь Викторович в конце 2008 года возглавил МВД Башкирии, его бывший карельский зам Михаил Закомалдин в мае 2009-го получил пост главного милиционера этой республики.

В Петрозаводск г-н Закомалдин прибыл из Кургана в команде г-на Алешина, где в свое время работал Игорь Викторович. Позже Алешин занимал пост первого замначальника управления внутренних дел Омской области. Вряд ли кто станет сомневаться, что перемещение карельского министра в кресло главного полицейского Башкирии пролоббировал Игорь Алешин, который с июня 2011 года работает заместителем министра внутренних дел России.

Можно предположить, что такая «преемственность» поможет башкирскому министерству внутренних дел избежать пертурбаций, связанных с приходом «чужого» человека и появления новой команды. Большая часть петрозаводских коллег Алешина и Закомалдина уже перебрались в Уфу, а начальник налогового управления Олег Коровицкий и глава УБЭПа Юрий Черницев, возможно, в ближайшее время возглавят соответствующие департаменты в министерстве внутренних дел России.

Ранее на пост главы МВД по РБ прочили Артура Ахметханова, возглавляющего северо-осетинское полицейское министерство, а в прошлом занимавшего кресло зама бывшего башкирского министра Рафаила Диваева и после его отставки непродолжительное время исполнявшего обязанности главы республиканского милицейского ведомства. Эксперты пророчили, что появление Ахметханова внесет в башкирское МВД ненужное напряжение и кадровый «передел». Закомалдин же, скорее всего, продолжит бескомпромиссную политику Игоря Алешина по выстраиванию законности в республике.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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