Михаил Закомалдин во второй раз занял кресло Игоря Алешина

В Петрозаводск г-н Закомалдин прибыл из Кургана в команде г-на Алешина, где в свое время работал Игорь Викторович. Позже Алешин занимал пост первого замначальника управления внутренних дел Омской области. Вряд ли кто станет сомневаться, что перемещение карельского министра в кресло главного полицейского Башкирии пролоббировал Игорь Алешин, который с июня 2011 года работает заместителем министра внутренних дел России.
Можно предположить, что такая «преемственность» поможет башкирскому министерству внутренних дел избежать пертурбаций, связанных с приходом «чужого» человека и появления новой команды. Большая часть петрозаводских коллег Алешина и Закомалдина уже перебрались в Уфу, а начальник налогового управления Олег Коровицкий и глава УБЭПа Юрий Черницев, возможно, в ближайшее время возглавят соответствующие департаменты в министерстве внутренних дел России.
Ранее на пост главы МВД по РБ прочили Артура Ахметханова, возглавляющего северо-осетинское полицейское министерство, а в прошлом занимавшего кресло зама бывшего башкирского министра Рафаила Диваева и после его отставки непродолжительное время исполнявшего обязанности главы республиканского милицейского ведомства. Эксперты пророчили, что появление Ахметханова внесет в башкирское МВД ненужное напряжение и кадровый «передел». Закомалдин же, скорее всего, продолжит бескомпромиссную политику Игоря Алешина по выстраиванию законности в республике.