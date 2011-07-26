Рустэм Хамитов включился в битву за урожай

- Вот таким людям надо обязательно помогать и мы будем это делать, я лично обещаю, - говорит Рустэм Закиевич. - И раз уж у вас есть лошади, то нужно выходить, хотя бы на местный рынок с кумысом. Я думаю проблем с реализацией быть не должно.