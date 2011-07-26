Рустэм Хамитов включился в битву за урожай

Президент был уверен, что стоимость выпечки не менее 30-40 рублей, а производитель установил на свою продукцию цену в 12 рублей.
- Такой вкусный хлеб и такой дешевый – беру, - пошутил президент.
В СПК имени Салавата Мелеузовского района Рустэм Хамитов прибыл в разгар рабочего дня. Сельчане заверили главу региона, что этим летом ячменя и овса соберут даже с избытком – погода благоволит, да и современная техника позволяет.
- Нам нужно подумать и о наших соседях, в других областях, где урожай кормовых культур не уродился, - говорит Рустэм Закиевич. - Есть регионы, охваченные пожарами, давайте подумаем о реализации избытков продукции тем, кто в них нуждается.
Работой мелеузовского завода железобетонных конструкций Хамитов тоже остался доволен – производственные мощности загружены на 97%, средняя зарплата на предприятии составляет почти 13900 рублей. Продукция завода поставляется по всей России, в частности, для электрификации железных дорог и строящихся олимпийских объектов в Сочи. Но все же одна проблема нашлась. Заводу катастрофически не хватает железнодорожных вагонов для отгрузки готовой продукции.
- Ну что же, надо будет вести переговоры с РЖД, - сказал г-н Хамитов. - Если такое крупное предприятие, работает на полную мощность, то и руководство здесь знает свое дело. Значит, будем помогать.
Кстати, владельцы предприятия только за первое полугодие 2011 года инвестировали 33,6 млн. рублей.
В сельхозпредприятии «Тавакан» Кугарчинского района тоже не будет проблем с урожаем. Здесь также на уборке работают комбайны-иномарки, а в полях трудятся студенты аграрного университета, приехавшие на практику. Не менее благоприятное впечатление на главу региона произвела ферма Сергея Тужилкина, расположенная поблизости. Из заброшенного хозяйства, которое выкупил в 2008 году, предприниматель умудрился сделать перспективное животноводческое предприятие – 120 голов крупного рогатого скота, 100 овец и даже 30 лошадей.
- Вот таким людям надо обязательно помогать и мы будем это делать, я лично обещаю, - говорит Рустэм Закиевич. - И раз уж у вас есть лошади, то нужно выходить, хотя бы на местный рынок с кумысом. Я думаю проблем с реализацией быть не должно.
После Рустэм Хамитов отправился в райцентр Мраково, где принял участие в закладке первого камня в строительство нового детского сада с бассейном на 220 мест – уже пятого по счету в селе. Уже через год детское учреждение примет первых воспитанников. К этому времени в селе вырастет новый микрорайон «Молодежный» из 216 индивидуальных домов.
- Нужно следить за тем, что бы строительство закончилось в запланированный срок, - говорит Рустэм Закиевич. - Надо цивилизованнее заходить на такие площадки и осваивать их комплексно, одновременно со строительством инженерных сетей, подъездных путей и объектов соцкультбыта.
Завершил рабочую поездку глава региона на базе отдыха «Лесная сказка» в Мурадымовском ущелье, где принял участие в открытии гала-концерта республиканского конкурса исполнителей башкирского танца «Баик — 2011» среди детей от 3 до 15 лет. Участники конкурса прибыли сюда из различных районов Башкортостана, из Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также из Казахстана и появление башкирского президента для всех юных артистов оказалось очень лестно.
- Сегодня сотни людей участвуют в этом празднике, - объяснил Рустэм Хамитов. - Это говорит о том, что этот праздник имеет уже укоренившиеся традиции. Он важен и нужен всем нам.
Евгений КОСТИЦЫН.